Fotbalisté Slavie prohráli s Borisovem 1:2, přesto slaví postup a účast v evropských pohárech

Český šampion sice v odvetě 3. předkola prohrál 1:2, ale po domácím vítězství 1:0 prošel díky gólu vstřelenému venku do play off o účast v základní skupině. Soupeře Pražanům určí páteční los v Nyonu.

V Borisově v šesté minutě otevřel po chybě slávistické defenzivy skóre Nikolaj Signěvič. Minutu před přestávkou vyrovnal hlavou jediný střelec prvního duelu Milan Škoda. Těsně po pauze sice domácí opět vedli díky Igoru Stasevičovi, ale postupový gól už nepřidali.

Slavia si postupem zajistila podzim v pohárech, v případě vypadnutí v závěrečném 4. předkole by přešla do základní skupiny Evropské ligy. Zároveň mají Pražané jistou prémii v přepočtu 146 milionů korun. Červenobílí usilují o druhý postup do skupiny Ligy mistrů, zatím si ji zahráli jen před deseti lety.

Je konec! Slavia postupuje do play-off @ChampionsLeague po výsledku 1:2 z Borisova! Škodova hlavička měla cenu zlata!#batesla pic.twitter.com/S1p2qqJ1EL — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 2 August 2017

Slavia chtěla co nejdéle udržet čisté konto, Borisov ale vstoupil do odvety náporem a už na začátku šesté minuty smazal po chybě defenzivy hostů jednogólové manko.

Ve středu pole si neporozuměli Ngadeu s Jugasem, který odvrátil míč k Dragunovi. Jeho dlouhý nákop se pokusil dostat pryč brankář Laštůvka, vyběhl až před vápno, ale útočník Signěvič byl rychlejší a poslal míč k radosti téměř zaplněného třináctitisícového stadionu hlavou obloučkem do sítě. Slavia inkasovala ve třetím soutěžním duelu sezony první gól.

Červenobílí mohli odpovědět za dvě minuty, Dannyho střelu ale vytáhl gólman na roh. Pražané byli vývojem zaskočeni a v 19. minutě si oddychli, když Ivanič po slalomu přes dva protihráče minul střelou na zadní tyč.

Slavia v druhé části první půle přidala a ještě do pauzy si standardní situací pomohla k vyrovnání. Ve 44. minutě si na Dannyho roh naskočil Škoda a v těžké pozici poslal hlavou míč přesně k tyči. Kanonýr Slavie navázal na penaltu, kterou rozhodl úvodní vzájemný duel.

Taková byla radost po vyrovnávacím gólu Milana Škody. Momentálně ztrácíme jednu branku, hraje se 77. minuta. #batesla pic.twitter.com/mFfGfgpfZ6 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 2 August 2017

Domácí v tu chvíli potřebovali vstřelit k postupu dvě branky a té první se dočkali už po pár sekundách druhé půle. Gordějčukovu střelu ještě Laštůvka vyrazil, ale následně ho ranou do horního rohu překonal Stasevič.

Borisov vycítil šanci a v 55. minutě slávisté se štěstím zažehnali další nebezpečí. Signěvič si obhodil Laštůvku a míč před odkrytou brankou odvrátil až Deli. BATE ukazovalo, proč na domácím stadionu od loňského května prohrálo jediný zápas, a Slavii zle zatápělo. Pražané si v 78. minutě opět mohli pomoci standardkou, ale po Škodově hlavičce chyběly Jugasovi na zadní tyči centimetry. V nastavení domácí vyvinuli obrovský tlak a po Ivaničově střele těsně vedle si hosté zhluboka oddychli.

Odvetné utkání 3. předkola fotbalové Ligy mistrů:

BATE Borisov - Slavia Praha 2:1 (1:1)

Branky: 6. Signěvič, 46. Stasevič - 44. Škoda. Rozhodčí: Van Boekel - Schaap, Van de Ven (všichni Niz.). ŽK: Milunovič, Stasevič (oba Borisov). Diváci: 12.436. První zápas: 0:1, postoupila Slavia.

Sestavy:

Borisov: Sčerbickij - Baga, Milunovič, Buljat, Poljakov (46. M. Voloďko) - Stasevič, A. Voloďko (76. Gvilia), Dragun, Ivanič, Gordějčuk (88. Tuominen) - Signěvič. Trenér: Jermakovič.

Slavia: Laštůvka - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Ngadeu - Van Buren (61. Zmrhal), Hušbauer (85. Souček), Rotaň, Danny (70. Švento) - Škoda. Trenér: Šilhavý.