Fotbalisté Slavie si můžou zajistit podzim v evropských pohárech i slušnou prémii

„Je to určitě klíčový duel, co se týče poháru, takže tlak je. Ale od toho jsme profesionálové, abychom to zvládli,“ řekl radiožurnálu obránce Jakub Jugas.

Sám takový zápas ještě nikdy nehrál, ale v jiných letních posilách Dannym, Laštůvkovi nebo Rotaňovi získala Slavia borce, kteří už hráli dokonce hlavní část Ligy mistrů, nejen kvalifikaci. I proto se asi trenér Jaroslav Šilhavý tlaku a očekávání klíčového utkání neobává.

„Hráči jsou zkušení, připravení. Vědí, o co se hraje. Motivace je veliká, takže z tohoto pohledu nemám strach.“

Ano, pokud sešívaní nepromrhají náskok 1:0 z Prahy a postoupí do posledního předkola Ligy mistrů, získají kromě skoro 150milionové prémie také jistotu startu v základní skupině minimálně Evropské ligy.

Což je sice podle záložníka Jaromíra Zmrhala velké lákadlo: „To jo. Ale kdybychom už postoupili přes jeden tým, tak doufám, že bychom se s tím nesmířili, a snažili bychom se dál i příští předkolo.“

V něm už by šlo o samotnou Ligu mistrů, ještě mnohem štědřejší bonus, souboje s velkokluby typu Barcelony nebo Realu a také možnost zviditelnit se. Nejprve je ale třeba vyřadit běloruského mistra BATE. Přímý přenos odvysílá stanice Radiožurnál.