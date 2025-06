Když Němce stejně jako předloni porazíme, budeme ve hře o postup, říká trenér lvíčat Suchopárek

Čeští fotbalisté do 21 let budou hrát druhý zápas na mistrovství Evropy na Slovensku. V Dunajské Stredě v neděli večer nastoupí proti Německu. Opakuje se tak scénář z minulého šampionátu v Gruzii, kdy Češi prohráli první duel s Anglií a pak je čekalo Německo. Tehdy národní tým na úvodní nezdar zareagoval tím nejlepším možným způsobem. Dunajská Streda 9:15 15. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Suchopárek | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let můžou pociťovat mírné déja vu. Před dvěma lety prohráli na úvod mistrovství Evropy s Anglií a pak je čekalo Německo.

„Po Anglii jsme si to vyříkali, že musíme jít všichni za sebe. My to tady asi neuhrajeme individuální kvalitou, takže jsme to zatáhli za celý tým všichni,“ říkal po vítězství 2:1 nad Německem na mistrovství Evropy jednadvacítek před dvěma roky v gruzínském Batumi autor jednoho z gólů Václav Sejk.

Útočník a kapitán národního týmu na to už teď na Slovensku příliš nemyslí. „To, co se stalo před dvěma lety, tak není vůbec aktuální. Aktuální je to, abychom podali, co možná nejlepší výkon,“ dodává Sejk.

„Je to podobné maximálně tím, že ty země jsou stejné. První zápas jsme tehdy taky nezvládli a pak s Němci jsme vyhráli. Možná je to jen shoda zemí, ale je to úplně jiný tým, takže je to zápas jako každý jiný,“ navázal na Sejka ofenzivní záložník Adam Karabec.

Klíč k postupu

A podobně to vnímá i kouč české jednadvacítky Jan Suchopárek.

„Brát si z toho můžeme to, že vše je možné a zápas může přinést, že se bodově dotáhneme na soupeře a budeme ve hře,“ myslí si kouč fotbalistů Suchopárek.

Ve hře o postup do play-off evropského šampionátu hráčů do 21 let zůstanou čeští fotbalisté, pokud budou v utkání proti Němcům jakkoliv bodovat.

Při porážce budou mít Češi ještě teoretickou naději na účast ve čtvrtfinále, pokud Slovinsko porazí favorizovanou Anglii.

Jestli se národnímu týmu, stejně jako před dvěma roky, podaří Německo porazit, rozhodne nedělní zápas, který začíná v 21 hodin.