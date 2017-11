Fotbalisté Zlína si účast v Evropské lize užívají. Po třech zápasech mají stále šanci na postup

I když měli být zlínští fotbalisté za otloukánky, v Evropské lize se drží po polovině odehraných zápasů jen bod od postupové příčky. A to v situaci, kdy se do pohárů nedostaly větší české kluby. Zlínská pohádka pokračuje v Kodani, kde hrají ve čtvrtek večer. Kodaň 18:31 2. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) při poslední zápase proti Kodani | Zdroj: Reuters

Malou mořskou vílu si i v pošmourném počasí fotí desítky turistů. Slavná socha připomíná pohádkáře Hanse Christiana Andersena. A jako v pohádce si musí připadat zlínští fotbalisté. Zatímco třeba Sparta nebo Liberec zůstávají doma, oni vyráží k zápasům Evropské ligy. Tentokrát do Kodaně.

Teď myslíme jen na ten nejbližší zápas, mají jasno slávisté před utkáním s Villarrealem Číst článek

„Proto hrajeme fotbal, abychom se dostali takhle vysoko a hráli tak velkou soutěž. Užíváme si to a jsme rádi, že můžeme hrát s tak kvalitním soupeřem, jakými jsou Kodaň, Lokomotiv a i ten Šerif. Všichni si to užíváme,“ říká pro Radiožurnál zlínský fotbalista Vukadin Vukadinovič.

Když on a jeho spoluhráči přijeli ve středu večer na kodaňský stadion Parken pro 38 tisíc fanoušků, na některých bylo znát překvapení. Vždyť v tak velké aréně mnoz í z nich ještě nehráli. Trenér Bohumil Páník ale věří, že nervozita jeho svěřence nesváže.

„Já mám hráče Jiráčka, který určitě v Bundeslize hrál při takových kulisách a zná taková utkání. To je ten vůdce, který už má něco za sebou a kolem sebe šíří bojovnou náladu. Ten mužstvo povede a posune je, aby nebyli zastrašení. My se na to utkání těšíme a myslím, že to bude spíš povzbuzení pro hráče,“ má jasno Páník.

Podle českého obránce v kodaňských barvách Michaela Lüftnera by na zápas mohlo přijít přes dvacet tisíc fanoušků. Kdyby Zlín v rušné atmosféře vybojoval další dobrý výsledek, mohl by nadále pomýšlet na postup. Vždyť na ten po polovině základní skupiny a dvou remízách ztrácí jen bod.

Chceme se o to porvat

„Pokud je ta šance a možnost, tak se o to chceme porvat. Samozřejmě jim to nenecháme zadarmo, něco chceme uhrát,“ pokračoval Vukadinovič.

Jednu nepříjemnost ale poháry přeci jen přinášejí. Nabitější program může ubírat síly třeba v lize. Zlín je aktuálně v tabulce až devátý. I když záložníkovi Petru Jiráčkovi víc zápasů a méně tréninků vyhovuje.

„Je to náročné, ale na druhou stranu nechci mluvit za celý mančaft pro mě je to daleko lepší, když hraju spíš zápasy, než trénuju,“ vysvětluje Jiráček.

Zápas Kodaň - Zlín začíná v 19 hodin. Přímý přenos poběží střídavě se zápasem Slavia - Villarreal na Radiožurnálu.