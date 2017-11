Fotbalistkám Sparty i Slavie chybí v domácí lize konkurence, těší se tak na sobotní pražské derby

Fotbalová derby pražských "S" bývají těmi nejočekávanějšími zápasy v Česku a platí to také pro ženské soutěže. Tím spíš, když to jsou pro slávistky a sparťanky prakticky jediné domácí duely, ve kterých mohou ztratit body. Oba dva týmy podle svých slov mají podobnou konkurenci jako s městským rivalem jen při utkáních Ligy mistryň. Praha 16:34 3. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalistky Slavie Eva Bartoňová (vpravo) a Sparty Petra Vyštejnová | Zdroj: ČTK

„Když chlapi hrají derby, tak je to výjimečné v tom, že je to derby Sparta Slavie, není to ale o tom, že když jeden nebo druhý ztratí body, že by nemohli vyhrát titul. To u nás je to tak, že když prohrajete dvě derby za sebou, tak cesta k titulu je dost složitá,“ naráží na rozdílnou konkurenci mezi mužskou a ženskou první ligou slávistická záložnice Eva Bartoňová.

„Já jsem za to jedině ráda, že se se Slavii můžeme utkat v takovém množství, vlastně pěti zápasů, sice ve dvou soutěžích. Kdežto chlapi, když hrají celostátní ligu, tak se se Slavií setkají jenom dvakrát ročně,“ říká pro Radiožurnál hráčka Sparty Petra Vyštejnová.

Poukazuje tak na to, že kromě čtyř ligových zápasů se obě pražská "S" většinou utkávají ještě ve finále českého poháru. Jejich zápasy s ostatními ligovými celky končí většinou více než pětigólovým rozdílem a větší konkurence chybí i kouči Slavie a bývalému prvoligovému fotbalistovi Pavlu Medynskému.

„Když potom nehrajeme ty zápasy Ligy mistrů, tak nám těžká utkání hrozně chybí. Snažíme to vynahrazovat zápasy s kluky ‚15‘. To jsou srovnatelné zápasy, které nám něco dají do naší hry, co potřebujeme,“ má jasno Medynský.

Právě zápasy Ligy mistryň jsou pro hráčky Sparty i Slavie kromě samotného derby jedinými duely v sezóně, které je opravdu důkladně prověří. Navíc se můžou porovnat s fotbalistkami, které jsou plně profesionální.

„Tím, že ty derby jsou přeci jenom čtyři za rok a stále dokola proti těm stejným holkám. V Lize mistrů, i když to nemá takovou atmosféru samozřejmě jako ty chlapské zápasy, tak je to pro nás výjimečná chvíle. Zápasy jsou hezčí než derby,“ uvědomuje si slávistka Bartoňová.

Záložnice Slavie naráží na to, že souboje se Spartou nebývají kvůli velké důležitosti moc divácky atraktivní. Jedno vysvětlení nabízí sparťanka Petra Vyštejnová.

„Když se podíváme na chlapské derby, anebo na jakékoliv derby, tak ty emoce jsou tam znát. Uvidíme v sobotu, jaké to bude. Doufám, že i pro fanouška by to mohl být i pohledný fotbal,“ věří fotbalistka Letenských Vyštejnová před zápasem, který začne na Strahově v sobotu v 11 hodin dopoledne.