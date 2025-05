Až šestkrát vyšší šance na zranění kolena. Výzkum zkoumá vliv menstruačního cyklu na fotbalistky

Anglická kapitánka Leah Williamsonová kvůli němu musela vynechat mistrovství světa v roce 2023. Londýnskému týmu Chelsea zase kvůli němu už víc než rok chybí v sestavě jejich největší superstar Sam Kerrová. A Manchester City kvůli němu nedávno přišel o mladou vycházející hvězdu Mary Fowlerovou.

Řeč je o poranění předního zkříženého vazu, jinak zvaného ACL (anterior cruciate ligament injury), noční můry všech aktivních sportovců.

V případě tohoto zranění může návrat zpátky na trávník trvat déle než rok, což hráčkám výrazně narušuje jejich profesní dráhu. Nejčastěji jím trpí fotbalistky, nevyhýbá se ale ani basketbalistkám nebo volejbalistkám.

Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) se nyní rozhodla zafinancovat výzkum, zda hormonální výkyvy během menstruačního cyklu mohou přispívat k nárůstu zranění předního zkříženého vazu v ženském fotbale. Předchozí výzkumy totiž naznačují, že u fotbalistek je až šestkrát vyšší pravděpodobnost, že utrpí obávané zranění, než u jejich mužských kolegů.

Výzkum vedený londýnskou Kingston University započne v průběhu května a měl by trvat přibližně rok.

„Chceme zjistit, zda mohou být sportovkyně náchylnější ke zraněním kvůli funkčním změnám v anatomii a fyziologii během menstruačního cyklu,“ řekl pro BBC Simon Augustus, vedoucí lektor oboru sportovní biomechanika.

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že hormony v ženském těle během různých fází cyklu kolísají. Vědecký tým proto teď plánuje zjistit, jak velký vliv to může mít na náchylnost ke zranění.

Studie se zúčastní hráčky londýnských klubů, včetně Fulhamu hrajícího v nižší soutěži, a také některé hráčky z amatérských klubů. V rámci výzkumu si fotbalistky budou pravidelně nechávat testovat krev a fyzickou výkonnost.

Výzkum bude sledovat koncentrace hormonů v průběhu menstruačního cyklu, zejména estrogenu a progesteronu, které by podle dřívějších výzkumů mohly souviset se zvýšenou ochablostí vazů a zkrácením nervosvalové reakční doby.

Vědci k výsledku chtějí dojít za pomoci analýzy situací, které běžně vedou k poranění křížového vazu, jako jsou rychlé změny směru nebo po dopadu po odkopnutí míče, aby se zjistilo, zda skutečně existuje souvislost s hladinou hormonů.

„Některým zraněním se nelze vyhnout, ale snažíme se pomoci těm hráčkám, které si křížový vaz neporaní při kontaktu se soupeřkou. Právě u těch bychom mohli mít větší šanci zranění předejít pomocí silového tréninku nebo úpravou techniky,“ řekl Augustus.

💬 “I can’t wait to feel like a footballer again.”



Join Vic Pelova during the final steps of her ACL recovery, as she prepares to play once again.



Watch the full mini documentary on https://t.co/tK9rcmLS6V, Gooners! 📺 pic.twitter.com/J8NbFdVgkb