Fotbalisty čeká rozhodující duel o postup ze skupiny, Turecko potřebují porazit

Čeští fotbalisté odehrají ve středu na mistrovství Evropy závěrečný třetí zápas ve skupině proti Turecku, který rozhodne o tom, zda postoupí do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Ivana Haška potřebují zvítězit, po úterní remíze Anglie se Slovinskem už je jasné, že by jim nestačil nerozhodný výsledek. Reprezentanti budou usilovat o první vítězství na turnaji a Turkům mohou oplatit dvě bolestivé porážky z šampionátů v letech 2008 a 2016. Hamburk 8:06 26. června 2024

Haškovi svěřenci nejprve na úvod turnaje v Německu podlehli Portugalcům 1:2 a poté si výrazně zkomplikovali boj o postup remízou 1:1 s jediným nováčkem na velké akci Gruzií. Na třetím místě skupiny mají jediný bod a na druhé Turecko ztrácejí dva body. Dosud stoprocentní lídr tabulky Portugalsko má již jistý postup.

Do vyřazovací fáze projdou první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst. Češi měli teoretickou šanci, že by jim mohl stačit i nerozhodný výsledek, tato naděje však po úterním programu ve skupině C definitivně zhasla.

Pokud by Haškův výběr Turky porazil, s největší pravděpodobností by skončil v tabulce druhý a v osmifinále by 2. července v Lipsku narazil na Rakousko. Třetí postupovou pozici by se čtyřmi body obsadil jen v případě, že by Gruzie senzačně zdolala Portugalce vyšším rozdílem.

‚Zápas roku‘

Češi matematické propočty příliš neřešili. „Budeme vědět, na čem jsme. Ale máme to postavené tak, že jdeme do zápasu vyhrát. To bude zásadní,“ řekl novinářům asistent trenéra Jaroslav Köstl. „Nadcházející zápas, to je rajc. Začíná nám play-off, je to pro nás zápas roku. Čeká nás takový sedmý zápas finále play off. Uděláme maximum, abychom uspěli,“ doplnil kolega hlavního kouče Haška.

Český tým je před středečním soubojem v identické situaci jako před osmi lety. Na šampionátu ve Francii měl tehdy po dvou zápasech na kontě také bod a před sebou rozhodující duel s Turky, jimž pak podlehl 0:2. Se soupeřem ze země půlměsíce prohrál třetí zápas ve skupině na Euru i v roce 2008. Vedl 2:0, ale pak přišel šokující obrat, porážka 2:3 a hořký odjezd domů.

„Mohl by to být takový závěrečný díl trilogie, vychází to po osmi letech. Bude to obrovský zápas s bouřlivou kulisou. Dá se čekat poměrně ofenzivní utkání. My půjdeme za vítězstvím, dáme do toho vše a věřím, že to bude stačit na postup,“ uvedl Köstl.

Turci na úvod Eura porazili Gruzii 3:1, druhý zápas s Portugalskem jim ale hrubě nevyšel a prohráli 0:3. Svěřenci trenéra Vincenza Montelly, jednoho z pěti italských koučů na turnaji, na podzim ovládli svou kvalifikační skupinu, před šampionátem ale pětkrát za sebou nezvítězili. Vzhledem k výrazné turecké menšině budou mít v hledišti padesátitisícového stadionu v Hamburku početní převahu.

„Od Turků očekávám, že nás budou chtít zkusit okamžitě dostat pod velký tlak. I atmosféra k tomu možná bude vybízet. Můžeme určitě čekat i agresivní hru. Bude to soupeř, proti kterému se z téhle stránky nehraje úplně nejlíp. Budeme si určitě muset dávat pozor i na disciplínu, abychom se nenechali k něčemu vyprovokovat. Ba naopak, třeba tohle využít i v náš prospěch,“ přemítal záložník Antonín Barák, který kvůli lehké viróze proti Gruzii naskočil až jako střídající, ale už je v pořádku.

Otazník kolem Schicka

Velký otazník naopak visí na startem nejlepšího střelce v české nominaci Schicka. Autor vyrovnávací branky proti Gruzii musel kvůli zranění lýtkového svalu střídat a nebyl ani na úterním předzápasovém tréninku.

Problémy se sestavou řeší i Turci. Kvůli trestu za dvě žluté karty jim vypadl obránce Abdülkerim Bardakci, druhý ze stoperů Samet Akaydin zase musel proti Portugalcům střídat kvůli zranění. Zdravotní potíže měli i někteří další hráči, důležitý záložník Orkun Kökcü v pondělí chyběl na tréninku.

Turci jsou blízko k tomu, aby na velké akci poprvé od roku 2008 postoupili ze skupiny. Tehdy na Euru došli až do semifinále. Pokud Gruzie neporazí Portugalsko, mohou si s Haškovým výběrem dovolit i prohru maximálně o dvě branky. Českému celku naopak hrozí, že teprve podruhé v historii na kontinentálním šampionátu zakončí skupinu bez vítězství.

„Proti Česku nám stačí remíza, ale rádi bychom vyhráli. Budeme čelit svěžímu, silnému a tvrdě pracujícímu soupeři. Ale jsme tým zvyklý překonávat potíže a poradíme si s tím,“ řekl turecký kapitán a největší hvězda mužstva Hakan Calhanoglu.

Zápas začne ve středu v 21.00 stejně jako druhé utkání skupiny mezi Portugalskem a Gruzií. Přímý přenos českého závěrečného zápasu základní skupiny uslyšíte na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport.