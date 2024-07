Fotbalisty Sparty čeká cesta do Irska. Ve 2. předkole Ligy mistrů vyzve Shamrock

Shamrock po bezbrankové remíze na stadionu islandského šampiona v úterý doma v prvních 20 minutách dvakrát skóroval. Víkingur po přestávce snížil a od 74. minuty hrál přesilovku, vyrovnat však nedokázal ani z penalty v osmé minutě nastavení.

Sparťané budou proti Shamrocku obrovským favoritem. Rovers, kteří opanovali poslední čtyři ročníky irské ligy, už na české kluby v pohárech v minulosti narazili dvakrát. V sezoně 2017/18 vypadli po prohrách 2:3 doma a 0:2 venku ve 2. předkole Evropské ligy s Mladou Boleslaví a v roce 1978 dvakrát podlehli Baníku Ostrava.

Shamrock se před týdnem v úvodním duelu na Islandu převážně bránil, ale doma soupeře zaskočil už v osmé minutě, kdy se po „zasekávačce" a střele pod gólmanem prosadil Johnny Kenny. Jednadvacetiletý útočník pak ve 20. minutě zvýšil poté, co se trefil přesně po zemi k bližší tyči.

Shamrock zdolal Vikingur

Víkingur byl stejně jako před týdnem aktivnější a po hodině hry snížil Nikolaj Hansen. V 74. minutě navíc museli domácí do deseti po druhé žluté kartě Jacka Byrneho, jenž kvůli vyloučení zmešká minimálně úvodní duel proti Spartě. Celek z Reykjavíku ale krátkou přesilovku nevyužil. V osmé minutě nastavení odmítl k radosti 7632 diváků v hledišti prodloužení autor snižujícího gólu Hansen, jenž z penalty netrefil prostor mezi tyčemi.

Sparta ve 2. předkole vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Hlavní fázi prestižní soutěže si naposledy zahrála v sezoně 2005/06. Na cestě do ní by po případném úspěchu proti Shamrocku museli úřadující čeští šampioni přejít ještě přes další dva soupeře. Ve 3. předkole nemistrovské části začne kvalifikaci i druhý tým uplynulé prvoligové sezony Slavia.

Formát všech tří klubových soutěží UEFA včetně Ligy mistrů se od této sezony změnil. Hlavní fáze se již nebude hrát ve skupinách, ale jako jedna liga se všemi mužstvy.