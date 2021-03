Fotbalová jedenadvacítka na Euru podlehla Španělsku, svěřenci trenéra Krejčího končí ve skupině

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let na mistrovství Evropy do čtvrtfinále nepostoupili. Svěřenci trenéra Karla Krejčího v závěrečném třetím utkání skupiny B podlehli obhájcům zlata ze Španělska 0:2. Zápas ve slovinském Celje rozhodl střídající Dani Gómez dvěma góly v 69. a 78. minutě.

Celje (Slovinsko 23:06 30. 3. 2021 (Aktualizováno: 23:12 30. 3. 2021)