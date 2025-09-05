Trenéru Bílkovi premiéra u fotbalové jedenadvacítky vyšla, kvalifikaci Eura zahájil výhrou nad Skotskem

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u „Lvíčat“ od nového cyklu nástupcem Jana Suchopárka. V prvním poločase skóroval Ondřej Kričfaluši, druhý gól přidal po přestávce z penalty Yannick Eduardo.

Uherské Hradiště Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Čeští fotbalisté do 21 let

Čeští fotbalisté do 21 let | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: ČTK

Češi se v úterý představí na Gibraltaru, ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko.

Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji.

Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let v Uherském Hradišti:

Česko - Skotsko 2:0 (1:0)

Branky: 22. Kričfaluši, 71. Eduardo z pen. Rozhodčí: Badstübner - Waschitzki, Hüwe (všichni Něm.). ŽK: Mašek, Kričfaluši, Eduardo, Slončík - Mullen, Graham, Anderson, Adams, Curtis, Gemmill (trenér). Diváci: 5819.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Fotbal

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme