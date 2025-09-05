Trenéru Bílkovi premiéra u fotbalové jedenadvacítky vyšla, kvalifikaci Eura zahájil výhrou nad Skotskem
Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u „Lvíčat“ od nového cyklu nástupcem Jana Suchopárka. V prvním poločase skóroval Ondřej Kričfaluši, druhý gól přidal po přestávce z penalty Yannick Eduardo.
Češi se v úterý představí na Gibraltaru, ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji.
Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
🦁 21 | Na úvod kvalifikace výhra za 3 body! 🙌 pic.twitter.com/42loC2kv0S— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 5, 2025
Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let v Uherském Hradišti:
Česko - Skotsko 2:0 (1:0)
Branky: 22. Kričfaluši, 71. Eduardo z pen. Rozhodčí: Badstübner - Waschitzki, Hüwe (všichni Něm.). ŽK: Mašek, Kričfaluši, Eduardo, Slončík - Mullen, Graham, Anderson, Adams, Curtis, Gemmill (trenér). Diváci: 5819.