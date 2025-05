Zůstane Fousek v čele českého fotbalu? Jasno bude ve čtvrtek, proti němu stojí Blažek a Trunda

Na čtvrteční volební Valné hromadě se předseda Fotbalové asociace Petr Fousek pokusí delegáty přesvědčit, aby i dál zůstal šéfem českého fotbalu. A v případě znovuzvolení chce pokračovat v boji proti match-fixingu, tedy ovlivňování zápasů.

„My jsme přijali celou řadu akčních programů. Je to ale věc, která neskončí rokem 2029, což je konec nadcházejícího mandátního období, je to něco, kde budou muset i následovníci na to dbát. Je potřeba dotáhnout restrukturalizaci soutěží, je potřeba pracovat na dalších finančních výnosech,“ dodává Fousek.

Spokojený se současným stavem českého fotbalu není další z kandidátů - Rudolf Blažek. Bývalý náměstek pražského primátora by se tak po 13 letech v čele třetiligového Motorletu Praha rád stal novým předsedou Fotbalové asociace.

„Pro mně jako člověka, který se 50 let pohybuje ve fotbale jako hráč, jako táta, teď jako funkcionář, tak říkám, že jsem připraven ty věci měnit. Jsem připraven jasným důrazem na amatérský, výkonnostní fotbal, hlavně na mládež, fungování krajů a okresů,“ říká Blažek.

O to být v pořadí osmým předsedou Fotbalové asociace České republiky usiluje také David Trunda. Majitel ligového klubu z Mladé Boleslavi chce hlavně spojit fotbal. Jak v Čechách, tak na Moravě.

„Velmi důležité je, aby se začalo komunikovat napříč pyramidou, protože je důležitý výkonnostní fotbal, ale také je důležité komunikovat potřeby výkonnostního fotbalu pro profesionální fotbal. Druhá věc je obrat v komunikaci, jak se informace dávají navenek,“ popisuje svoji představu Trunda.

Nového předsedu Fotbalové asociace na další čtyři roky zvolí delegáti na čtvrteční Valné hromadě, která začne v Praze v 10 hodin dopoledne.