Fotbalová jedenadvacítka zná los mistrovství Evropy. Lvíčata se poměří s Anglií, Německem a Izraelem

Čeští fotbalisté do 21 let si na mistrovství Evropy v příštím roce v Gruzii a Rumunsku zopakují souboj s Anglií, s níž se utkali už v kvalifikaci. Dalšími dvěma soupeři svěřenců trenéra Jana Suchopárka ve skupině C budou obhájce titulu Německo a Izrael. Rozhodl o tom úterní los v Bukurešti. „Lvíčata" odehrají skupinu v Gruzii. Bukurešť 18:53 18. 10. 2022 (Aktualizováno: 19:24 18. 10. 2022)

Los rozdělil 16 účastnických zemí do čtyř čtyřčlenných skupin, z nichž vždy první dva týmy postoupí do čtvrtfinále. Šampionát se uskuteční od 21. června do 8. července.

Český celek se na Euru představí podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti závěrečných turnajů. Vloni mužstvo ještě pod vedením trenéra Karla Krejčího na šampionátu nepostoupilo ze skupiny. Nejlepším výsledkem „Lvíčat“ je zlato z roku 2002.

Český tým, který prošel na šampionát poté, co v play off kvalifikace vyřadil Island, figuroval před losem ve třetím ze čtyř výkonnostních košů. Mladíci měli jistotu, že se vyhnou Chorvatsku, Švýcarsku a Belgii.

Trenér Suchopárek toužil odehrát skupinu v Gruzii, kde v roce 2017 došel na Euru s reprezentační devatenáctkou do semifinále, a přání se mu splnilo. Jeho svěřenci si zopakují souboj se svým přemožitelem z uplynulé kvalifikace Anglií.

Venkovní duel „Lvíčata“ prohrála 1:3, v domácí odvetě pak favoritovi podlehla 1:2 a ve skupině skončila za výběrem Albionu druhá.

S Německem se česká jednadvacítka utkala na šampionátu v roce 2017 v Polsku, kde utrpěla porážku 0:2. Vloni svěřenci tehdejšího trenéra Stefana Kuntze po finálovém vítězství 1:0 nad Portugalskem 1:0 získali třetí zlato v historii. Němci ovládli dva z posledních tří závěrečných turnajů.

V kvalifikaci narazili svěřenci kouče Antonia Di Salva na Izrael a porazili ho v obou vzájemných zápasech. Jedinou bodovou ztrátu Němci utrpěli s Polskem. Izrael obsadil v tabulce druhé místo a v play off až na penalty vyřadil Irsko.

