Fotbalová jedenadvacítka otočila utkání na Gibraltaru, pod trenérem Bílkem vyhrála v kvalifikaci podruhé
Čeští fotbalisté do 21 let vyhráli i druhý kvalifikační zápas o postup na mistrovství Evropy 2027. Na Gibraltaru zvítězili po obratu 2:1, čímž navázali na úvodní páteční triumf 2:0 nad Skotskem. Domácí vedli po gólu Kylea Clintona z penalty, za chvíli ale odpověděl Matyáš Vojta a po změně stran zařídil obrat střídající Lukáš Mašek.
Trenér Michal Bílek si udržel stoprocentní bilanci na lavičce "Lvíčat". V říjnu se jeho výběr utká s Ázerbájdžánem a Bulharskem, zbývajícím soupeřem ve skupině B je favorizované Portugalsko.
Trenéru Bílkovi premiéra u fotbalové jedenadvacítky vyšla, kvalifikaci Eura zahájil výhrou nad Skotskem
Číst článek
V utkání hraném na umělé trávě od začátku podle očekávání dominovali čeští mladíci. V osmé minutě Vojta vypálil z úhlu, brankář Victor míč vyrazil, ale dobíhající Eduardo ho těsně minul.
Po necelých 20 minutách dostal Gibraltar příležitost pokutového kopu. Hunal zahrál ve vápně rukou a hlavní sudí Beltrano až po signalizaci svého asistenta odpískal penaltu, kterou bezpečně proměnil Clinton.
Následně neplatil Vojtův gól kvůli ofsajdu a Paluska po Šínově rohu hlavičkoval do břevna. Po dalším centru Šína ale hosté srovnali. Paluska prodloužil míč na zadní tyč a Vojta se zblízka nemýlil. Další tři šance v úvodním dějství ale nezužitkoval a Kričfaluši trefil hlavou břevno.
Druhý poločas
Po změně stran napálil horní tyč zpoza vápna Labík. Odpor domácích zlomila „Lvíčata“ v 73. minutě. Eduardo přihrál pod sebe na nabíhajícího Maška a záložník Liberce se krátce po příchodu na hřiště zapsal mezi střelce. Překonal střídajícího gólmana Recagna, jenž nahradil zraněného Victora. Bílkův tým už těsné vedení udržel.
Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách.
Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do baráže, v níž se utká o zbylá čtyři místa na turnaji. Hostitelé ME mají účast jistou. V sázce je navíc i start na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
🦁 21 | V druhém poločase jsme dokonali obrat v zápase a připisujeme si další tři body do tabulky. ✅ pic.twitter.com/6ky9E3kMuc— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 9, 2025
Utkání skupiny B kvalifikace mistrovství Evropy 2027 fotbalistů do 21 let:
Gibraltar - Česko 1:2 (1:1)
Branky: 19. Clinton z pen. - 25. Vojta, 73. Mašek. Rozhodčí: Beltrano - Ercolani, Cristiano (všichni San Marino). ŽK: Britto, Gomez, Caetano, Recagno - Eduardo.
Sestavy:
Gibraltar: Victor (64. Recagno) - Peacock, Gonzalez (80. Fortunato), Carrington, Britto (46. Coombes) - Gomez (71. Mason), Perera, Clinton (80. Federico), Jessop - Stevens - Caetano. Trenér: Ochello.
Česko: Baier - Chytrý, Paluska, Hunal (68. Slončík), Konečný, Labík - Šín (83. Jelínek), Kričfaluši, Ambros (67. Mašek) - Vojta, Eduardo (74. Planka). Trenér: Bílek.