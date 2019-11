Fotbalová jedenadvacítka otočila zápas s Chorvatskem a po výhře 2:1 je v čele skupiny

Na třetí Skoty má výběr trenéra Karla Krejčího tříbodový náskok a na čtvrté Chorvaty dokonce pětibodový. Chorvaté ale sehráli o utkání méně.

Na domácí straně se v základní sestavě představil útočník Liberce Petar Musa. Chorvaté se ujali vedení po půlhodině hry, kdy se trefil Luka Ivanušec. Češi odpověděli za devět minut. Na Janoškův rohový kop si naběhl Lukáš Krejčí a srovnal.

Zvrat dokonal ve 72. minutě Bucha. Domácí mohli o deset minut později vyrovnat, ale Brekalo trefil břevno a následnou střelu střídajícího Majera vyrazil gólman Jedlička.

V páté minutě nastavení dostal červenou kartu Chorvat Domagoj Bradarič. „Lvíčata“ ani v pátém kvalifikačním souboji nenašla přemožitele.

Utkání kvalifikace ME 2021 fotbalistů do 21 let ve Veliké Gorici:

Chorvatsko - ČR 1:2 (1:1)

Branky: 30. Ivanušec - 39. L. Krejčí, 72. Bucha. Rozhodčí: Eskas - Ytterland, Jensen (všichni Nor.). ŽK: Gvardiol, Ivanušec, Šutalo, Žaper - Sadílek, L. Krejčí. ČK: 90.+5 Bradarič (Chorv.).

Sestavy:

Chorvatsko: Šemper - Bradarič, Gvardiol, Kalaica, Šutalo - Moro (76. Majer), Lepinjica (83. Bistrovič), Ivanušec - Brekalo, Musa (83. Posavec), Cuze (64. Žaper). Trenér: Biščan.

ČR: Jedlička - Holík, Chaluš, L. Krejčí, Sadílek - Havelka, Janošek - Bucha (90. Vaníček), Šašinka, Granečný (78. Žitný) - Hložek (85. Souček). Trenér: K. Krejčí.