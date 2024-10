První za celou kariéru, smál se Daněk po gólu hlavou proti Litvě. Jeden z nejdůležitějších, chválil kapitán

Litevský obranný val odolával celý první poločas a hned po změně stran navíc devíti tisícovkám fanouškům v aréně zatrnulo. To když míč Matijuse Remeikise mířil těsně pod břevno. Gólman Lukáš Horníček ale předvedl na brankové čáře parádní reflexivní zákrok.

„Viděl jsem to přímo, že jsem tam dobíhal a byl to klíčový moment. Už jsem ani nevěřil, že to mohl vyškrábnout, protože to bylo do protipohybu. Celý tým mu dluží poděkování, protože nás zachránil,“ smekal pomyslný klobouk před Horníčkem záložník Kryštof Daněk.

Také gólman v tu chvíli tušil, že by mohl český tým nastavit správným směrem. „Podle mě to dá velkou sílu, takové klíčové momenty. Když se na vás kope penalta a chytíte ji, tak jste tím schopný otočit zápas. Díky tomu jsme byli schopni nakonec Litvu rozstřílet,“ prohlásil Horníček.

O pár desítek vteřin později totiž vsítil Kryštof Daněk důležitý první gól a co bylo i pro něj překvapení, trefil se hlavou.

„První za celou kariéru. Doufám, že jsem to nastartoval a pár jich tam ještě spadne,“ usmíval se Daněk. Že není sparťanský fotbalista zrovna hlavičkách věděli moc dobře i jeho spoluhráči včetně kapitána Václava Sejka.

„Už se mu nemůžeme smát, že hlavou neumí. Myslím, že dal gól hlavou tak možná od 12 let poprvé. Ale dal ho a myslím, že jeden z nejdůležitějších,“ říkal Sejk.

Byly to nakonec pouhé tři minuty, které rozhodly o výhře českých mladíků, protože krátce po Daňkovi rozvlnil podruhé litevskou síť Matěj Jurásek. Konečnou podobu skóre pak dal nejlepší kanonýr Václav Sejk, který se během kvalifikace trefil celkem čtyřikrát.

I kapitán lvíčat si tak mohl vychutnávat ovace ze zaplněné arény. „V naší skupině taková atmosféra nikde nebyla a těžko říct, kde by mohla být. Možná v Anglii, ale to je kolébka fotbalu a tam chodí na všechno. Dej pán bůh, aby bylo víc takových stadionů v Česku, protože to fotbalu jen pomůže,“ uzavřel kapitán lvíčat.

Čeští fotbalisté do 21 let tak mohou vyhlížet barážového soupeře, kterého jim určí čtvrteční los.

