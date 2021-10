Fotbalová jedenadvacítka slaví třetí výhru v kvalifikaci o Euro, tři body v Kosovu vystřelil Gabriel

Čeští fotbalisté do 21 let zvítězili v Kosovu 1:0 a naplno bodovali i ve třetím kvalifikačním utkání o postup na mistrovství Evropy 2023. V 38. minutě rozhodl Adam Gabriel. „Lvíčata“ se s balkánským týmem utkají znovu v úterý v Českých Budějovicích. Priština (Kosovo 21:05 7. 10. 2021 (Aktualizováno: 21:48 7. 10. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči české fotbalové reprezentace do 21 let | Foto: FCB Česká fotbalová reprezentace | Zdroj: repre.fotbal.cz

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka navázali v Prištině na zářijové domácí výhry nad Slovinskem (1:0) a Albánií (4:0). Skupinu G vedou o tři body před Albánií.

Vítězné utkání lvíčat pohledem pic.twitter.com/ERbe97ghsA — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 7, 2021

Na závěrečný turnaj přímo postoupí vítězové skupin a nejlepší celek z druhých míst, zbylých osm týmů z druhých příček čeká baráž. Jistou účast mají pořadatelské země Rumunsko a Gruzie.

„Zvládli jsme velice těžké utkání z mnoha pohledů. Byl to těžký soupeř vybavený skvělými individualitami, dobře organizovaný. Po celé utkání silně pršelo a terén byl rozbahněný, což nesvědčilo technické hře. V utkání jsme byli lepší. V závěru soupeř zareagoval, velice dobře vystřídal a zahrozil z několika útoků,“ řekl Suchopárek na on-line tiskové konferenci.

Jedna šance rozhodla

První poločas v Prištině nabídl jedinou větší šanci, z níž se Češi prosadili. Fukala odcentroval do vápna, Kohút sklepl hlavou míč Gabrielovi, který ho sice nejprve minul, ale z otočky přízemní ranou na vzdálenější tyč překonal brankáře Bessona.

„Objevil jsem se ve vápně, což u mě není zase tak vzácná záležitost, protože se snažím podporovat ofenzivu. Trenér mi vyčítal, že potom trošku míň myslím na defenzivu, takže je to paradox, že jsme byl ve vápně. Prostřelil jsem nohy dvou obránců a zapadlo to do brány. Pro mě jako obránce je to samozřejmě něco nadstandardního, ale nepovyšoval bych to nad týmový výkon nebo dnešní výsledek,“ uvedl Gabriel.

Po změně stran domácí usilovali o vyrovnání, jenže Kovář všechny jejich pokusy zneškodnil. Nejprve na něj nevyzrál Marleku, poté Lushaku a dvakrát ani střídající Diamant Berisha. Jednadvacetiletý gólman Manchesteru United Kovář neinkasoval ani ve třetím kvalifikačním duelu.

„Matěj byl spolehlivý, střely ze střední vzdálenosti vykryl pohotově. Vyloženou šanci soupeř neměl, ale je pravda, že ve druhé půli byl určitě agresivnější a nebezpečnější než v první,“ prohlásil Suchopárek.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let v Prištině o postup na mistrovství Evropy:

Kosovo - ČR 0:1 (0:1)

Branka: 38. Gabriel. Rozhodčí: Jabarov - Husejnov, Javanšir (všichni Ázer.). ŽK: Pajaziti - Kohút, Fila, Kovář.