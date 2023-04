Asistent trenéra Slavie Řehák o rivalitě: Sparťanům píšu výsledek na střechu, oni mi to vrací na vrata

Fotbalisty Sparty a Slavie čeká v sobotu už 305. derby. Tentokrát se navíc na Letné bude jednat o přímou konfrontaci o první místo v ligové tabulce. Souboje se sparťany hodně prožívá jeden ze slávistických trenérů Pavel Řehák, což občas pocítí i střechy jeho sousedů. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport zavzpomínal i na předchozí emotivní bitvy nesmiřitelných rivalů. Praha 13:56 14. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Řehák, asistent slavistického trenéra Jindřicha Trpišovského | Foto: Michal Sváček / Mafra | Zdroj: Profimedia

Co pro vás znamená derby?

Je to v Čechách největší zápas sezony. Znamená to pro mě hodně moc.

Jiskří to i při Silvestrovském derby, kde jste dostal žlutou kartu. Prožíváte to hodně?

Musím připomenout, že v posledních dvou derby jsem žlutou kartu nedostal. Je to tím, že jsem pomalejší a nedokážu soupeře dostoupit. Samozřejmě derby je velký zápas a moc se na něj těším.

Je pro vás něco víc, než porazit Spartu?

Dá se to srovnat s tím, když jsme dvakrát postoupili do Ligy mistrů. Takovým emocím se to blíží.

Po prohraném derby se občas říká, že druhý tým může chodit kanály. Asi vás naplňuje, když se to netýká vašeho týmu, že?

Vždy to tak bylo. Bohužel mezi kamarády mám i sparťany. Snažím se je převracet na naší stranu, ale to se daří jen ojediněle.

Povedlo se vám to?

Znám tři případy, které jsem převrátil na naší stranu. A roky mi dávají za pravdu, že udělali dobře.

Odplivnutí na Letné

S těmi, kteří zůstali věrní Spartě, se před derby bavíte?

Sousedům, kteří jsou sparťané, se snažím vyhnout. Se psy tou ulicí nechodím, ale občas si mě najdou. Když jsme derby prohráli, tak se mi občas objevil nápis výsledku na vratech.

Když se vyhraje, tak chodíte venčit psy častěji, ne?

Určitě, to pak odnáší i střechy sparťanů.

Prosím?

Mám tam i dost zaryté sparťany, kteří jsou hodně nepříjemní. To jdu se žebříkem, vylezu na střechu a výsledek tam nesmazatelně zapíšu. Je to tam barvou na vlasy, takže to první déšť pošle pryč. Těší mě, že na střechu hned lezou a chtějí to odstranit sami.

Oni vám to vracejí na vrata?

Vrací mi to výhrůžkami, ale většinou se to uklidní.

Jak averze vůči Spartě vznikla?

Není to nenávist, ale strašně moc je nemám rád.

Už to tak máte od dětství?

Od žáků to do nás trenéři ve Slavii vštěpovali. Prošli jsme žákovskými družstvy a jsme proto velcí slávisti.

Tradovalo se o vás, že jste si o Spartě odplivával. Je to pravda?

To byla historka, že když jsme jezdili kolem Letné na tréninky do tělocvičny na florbal, tak jsme se střídali v řízení. Když jsem neřídil, tak jsem stáhnul okénko, tohle provedl a ostatní z auta se na mě otočili, co dělám. Jedu kolem Sparty, tak to musím udělat. Říkali mi, že jsem magor, protože i mezi spoluhráči z florbalu byli sparťané.

‚Vyhrát jsme nemohli‘

Před pár lety vás dost nadzvedl ostrý faul sparťana Martina Frýdka na slávistu Josefa Hušbauera, loni jste mával kapesníčkem na sparťany, aby nebrečeli. Kde se to ve vás bere?

Potyčka byla v mezích i s ohledem na reakce na ten zákrok. Kapesníček - máme signál s tribunou Sever, ten je ale tajný.

Nevyčítají vám doma, co jste to provedl?

Ne. My se o derby ani moc nebavíme. Naštěstí jsme poslední dobou vyhrávali, takže ne.

Zápasy hodně prožívá i Zdeněk Houštecký. Neříkáte si někdy, že už jste to přepískli?

Houšťa je hodně impulzivní člověk, ale absolutně nesnáší nespravedlnost. Proto ji také někdy vyjádří. Myslím si, že se to obejde bez urážek a vulgarit. Je to v mantinelech utkání.

Trenéři by měli mužstvo spíše uklidňovat, nemyslíte?

Když hrajeme venku, tak se větší pozornost soustředí na naši lavičku, než soupeřovu. I soupeřova lavička reaguje, má emoce a výlevy a neřeší se to. Jako červenobílí jsme dlouhodobě na špici ligy, i proto jsme více propíráni v médiích.

Jako hráč jste ze čtrnácti ligových derby vyhrál pouze dvakrát. Nebyla ta statistika ubíjející?

Bylo to ubíjející. Mrzelo nás to, ale musím připomenout dobu komunistického temna, kdy byl klub tak preferovaný, že my - aniž jsme to věděli - jsme vyhrát nemohli.

Teď si ale určitě užíváte období, kdy Slavia v derby dominuje, že?

Mám z toho období radost a doufám, že si radostné dny, týdny, měsíce a roky ještě prodloužíme.

