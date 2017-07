Fotbalová liga začíná. Posílení favorité budou bojovat o titul i Ligu mistrů

V Česku začne fotbalový boj o stamiliony korun. Večer totiž odstartuje HET liga a její vítěz si pravděpodobně vybojuje přímý postup do Ligy mistrů, který je spojený s bonusem přes 300 milionů. Podle toho také nejsilnější české kluby posilovaly. Praha 11:40 28. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titul v nejvyšší fotbalové soutěži bude obhajovat pražská Slavia | Foto: Michal Šula / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Minulý ročník byl skvělý především pro slávisty. Po osmi letech se v něm dočkali titulu, a protože se s ním nechtějí spokojit, přivedli do Edenu několik hráčů se zahraničními zkušenostmi v čele s bývalým portugalským reprezentantem Dannym.

„Tým je tady úžasný. Cítím se tu velmi dobře, jsem šťastný, že jsem si vybral Slavii. Doufám, že s ní vyhraju spoustu trofejí včetně mistrovského poháru. Snad se taky dostaneme do Ligy mistrů, to je pro nás důležité,“ říká pro Radiožurnál Portugalec.

O nálepku největších favoritů nové sezony se podle sázkových kanceláří dělí Slavia se svým tradičním rivalem Spartou. Ta svůj tým z gruntu překopala. Angažovala italského trenéra Stramaccioniho a deset zahraničních posil.

Soutěžní premiéra letenskému týmu nevyšla, jeho ambice se tím ale v podstatě nezměnily, jako obvykle jsou ty nejvyšší. „Velkým cílem je vrátit na Letnou mistrovský titul a postoupit do Ligy mistrů,“ říká generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Titul a Liga mistrů spolu v této sezoně souvisí. Pokud totiž v této sezoně vyhraje Ligu mistrů podle očekávání některý z velkoklubů, který se do dalšího ročníku kvalifikuje i z domácí ligy, půjde český šampion přímo do základní skupiny.

Zálusk na to má i Plzeň, přestože se o ní teď mluví jako o třetím vzadu. „Ať o nás mluví každý jak chce, nám je to úplně jedno,“ reaguje největší plzeňská posila - staronový trenér Pavel Vrba.

Viktoria totiž, na rozdíl od pražských „S“ nepřivedla hvězdné zahraniční posily. „To určitě pozvedne ligu, hlavně zájem fanoušků. Sparta, Slavie a Plzeň budou hrát o titul, takže myslím, že zájem stoupne,“ říká bývalý útočník Jan Koller.

A koho nejlepší střelec české reprezentace tipuje na titul? „Myslím, že to letos bude souboj Sparty a Slavie. Věřím, že letos vyhraje Sparta,“ favorizuje Koller tým, ve kterém na začátku své slavné kariéry hrál.

Nejsou to hrdinové do čítanek, říká Panenka

Daleko skeptičtější je k zahraničním posilám jiný bývalý střelec národního týmu Antonín Panenka.

„Vyskakují tu mužstva, která na tom jsou finančně dobře, ostatní musí být skromní. Na to, jak tu normální lidé žijí, je zvláštní, že se vyhazují takové peníze za fotbalisty, kteří jsou možná dobří, ale nejsou to hrdinové do čítanek. Ale těžko se mi o tom mluví. Když na to kluby mají, ty hráče si pořídí,“ říká střelec zlaté penalty z ME 1976.

Těžko říct jak do čítanek, ale do statistik české fotbalové ligy se Danny, Ben Chaim a spol. začnou zapisovat už o víkendu. A dobře by to mohlo být i pro tuzemské hráče.

„Je to obrovské plus. Jestli ti hráči uspějí, nebo ne, to už je jiná věc. Ale ukazuje to cestu, protože jestli chceme zvyšovat kvalitu našich hráčů, potřebují konkurenční prostředí. Věřím také, že se zvýší intenzita hry,“ říká kouč Verner Lička.

O mistrovi se rozhodne nejpozději poslední květnový víkend příštího roku, úvodní duel ale sehrají už dnes od 18 hodin Brno s Ostravou a reportéři Českého rozhlasu budou jako vždy na všech stadionech.

