Naštvané fanoušky chápu. V Brně se musí konečně něco změnit, myslí si po sestupu Zbrojovky Řezníček

Nahoru, dolů, nahoru a zase dolů. Jako jojo funguje v posledních letech fotbalová Zbrojovka Brno, která po jediné sezoně strávené v nejvyšší soutěži opět sestupuje do druhé ligy. Definitivně o tom rozhodlo až závěrečné kolo nadstavby, ve kterém Brňané doma remizovali 0:0 se Zlínem. V tabulce tak skončili poslední a krátce po utkání se museli vypořádat s hněvem fanoušků. Brno 8:13 29. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ani 19 vstřelených gólů Jakuba Řezníčka nezachránilo Zbrojovku Brno v prvoligové soutěži | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Hned po konci utkání se Zlínem vtrhla na hřiště brněnské Zbrojovky skupina fanoušků, která skandovala hesla proti majiteli klubu Václavu Bartoňkovi. Pod jeho vedením zažil klub třetí sestup za pět let. Bartoněk na fanoušky nijak nereagoval.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reakci trenéra Zbrojovky Brna Martina Haška a útočníka Jakuba Řezníčka po sestupu do druhé ligy

„Je to nepříjemné, asi se to dalo čekat, protože už to nějaké dvě, tři kola takto je,“ komentuje na Radiožurnálu Sport nevoli fanoušků kapitán brněnských fotbalistů Jakub Řezníček.

Zbrojovku vedl od poloviny dubna trenér Martin Hašek, kterému ale skončila smlouva a sám připouští, že novou po sestupu asi nedostane.

„Nechci se pouštět do analýzy, proč je Zbrojovka v druhé lize, protože si myslím, že je to nevhodné. Je potřeba to zhodnotit bez emocí, co nejobjektivněji. Když bude zájem ze strany Zbrojovky, abych do té analýzy nějakým způsobem přispěl, tak to rád udělám,“ prohlásil kouč Hašek.

Kanonýr Řezníček zůstává

V příští sezoně budou Brňané opět usilovat o návrat mezi elitu. Už teď je ale jisté, že odejde několik hráčů, kteří v sestupujícím mužstvu patřili k lídrům.

Nepatří mezi ně útočník Řezníček, který má smlouvu ještě na dva roky. „Musí se to tu změnit a konečně s tím něco udělat. Uvidíme, co se všechno stane,“ přemýšlí útočník Řezníček, který v sezoně vstřelil 19 gólů.

Jihomoravský kraj ale může mít i v příští sezoně zástupce v první fotbalové lize. Baráž proti Zlínu si zahraje dosud druholigový Vyškov. Druhou barážovou dvojici vytvoří Pardubice s Příbramí.

OHLASY



Zbrojovka nedokázala překonat obranu Zlína a ani na pátý pokus v nadstavbě nezvítězila, což znamenalo sestup. Kouč Martin Hašek pak po utkání hovořil o nesplnění mise, se kterou do Brna šel.



▶️ https://t.co/UKja4qV5C2 pic.twitter.com/rHDs9IdkrV — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) May 28, 2023