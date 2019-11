Spor o rekonstrukci fotbalového stadionu v Pardubicích nekončí. Radní rozhodnou za týden

„Jsou tři možnost. Buď pouze opravíme historickou budovu stadionu, aniž bychom řešili, jaká liga se tam bude hrát, nebo vymyslíme takový projekt, na kterém bychom výrazně ušetřili, či budeme hledat jiné finanční prostředky, ať už by to byly dotace nebo peníze od soukromníků,“ vypočítává pro Radiožurnál možnosti zastupitel za ODS Petr Kvaš, který nesouhlasí s plánovanou rekonstrukcí, pro kterou ruku určitě nezvedne.

Spory o generální opravu fotbalového stadionu v Pardubicích pokračují

Jiní zastupitelé jsou ale naopak pro. Jak hlasování dopadne, bude jasné příští týden ve čtvrtek, poměr pro a proti je hodně vyrovnaný.

Projekt je po prvním odsouhlasení připravený, stavební povolení vydané. Pokud by byli radní proti, vrátí se vše podle předsedy představenstva pardubických fotbalistů Vladimíra Pittera zase na začátek: „Může se stát, že se zahodí několikaletá práce, kterou jako trenéři, vedení a další děláme uvnitř klubu.“

Chátrající stadion si prohlédl i bývalý český reprezentant, a v současné době vedoucí úseku fotbalových akademií, Karel Poborský: „Je to smutný pohled na stadion před téměř naprostým zbouráním a kompletní rekonstrukcí, o což se pardubický fotbalový klub snaží. Pardubický kraj by si zasloužil stánek, na kterém by se mohl hrát důstojný fotbal.“

‚Hlavně pro mládež‘

Poborský má aktuálně na svazu na starosti práci s mládeží a Pardubice dává za příklad. Oprava stadionu by dle něj byla plusem hlavně pro mladé hráče, kteří mají na východě Čech kvalitní základnu.

„Mládež je zde na velice dobré úrovni. Akademie, jak klubová, tak regionální, je jedna z nejlepších v republice a přísun reprezentantů do mládežnických mužstev je odtud společně se Spartou a se Slavií na absolutní špičce. Byla by obrovská škoda, kdyby se pardubický fotbal v tomto bodě zastavil, protože nemá stadion.“

Podporu klubu vyjádřili i Luboš Kubík či brankář Petr Kouba. Pardubičtí ale stále věří, že rekonstrukce stadionu nakonec dostane zelenou.

„Kdybychom nevěřili, tak bychom nedělali tyto kroky a nedostali jsme tam, kam jsme se dostali. Přijde mi, že jsme zbytečně ztratili čas,“ říká před rozhodnutím o opravě fotbalového stadionu šéf pardubických fotbalistů Vladimír Pitter.

V Hradci chtějí také stadion

Problémy s fotbalovým stadionem mají také v nedalekém Hradci Králové, kde taktéž usilují o vybudování nové arény. Příznivci zdejšího klubu spustili akci s názvem Votroci sobě, jejíž prostřednictvím chtějí dát najevo svůj zájem o dění ohledně stadionu.

Jednotlivci, skupiny, ale také firmy mají možnost si prostřednictvím závazného příslibu „adoptovat“ část hřiště. To je rozdělené na jednotlivé metry čtvereční a jejich cena se liší podle toho, kde se nachází. Částka začíná na 2000 korun za metr čtvereční běžné části hřiště až po 10 000 za stejnou velikost hřiště v prostoru branek.