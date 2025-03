Povinné body, hodnotí výhru nad Gibraltarem trenér Hašek. Potěšil ho výkon autora gólu Černého

Národní tým měl ve Faru takřka domácí prostředí. Na 30tisícový stadion dorazilo jen necelých 600 fanoušků, z toho zhruba polovina těch z Česka, kteří po celý zápas Haškovy svěřence neúnavně podporovali.

„Je to super, jsme za to moc rádi. Moc jim za to děkujeme. Bylo vidět, že je to baví. 90 minut to udržet během takového zápasu, to taky není sranda. Velký kredit tedy patří i jim a doufám, že jich bude přibývat a my jim budeme moct dělat radost,“ přeje si reprezentační obránce Ladislav Krejčí.

Češi po půli vedli v Portugalsku jen o gól, po změně stran ale domácím docházely síly a inkasovali ještě třikrát.

K výhře národního týmu přispěl velkou měrou Václav Černý, který první gól dal a druhý připravil pro Patrika Schicka. Křídelníka Rangers tak trenér Hašek chválil.

„Je to rozdílový hráč schopný někoho obejít a udělat převahu. Je mi líto, že takových hráčů nemáme v Česku víc, kteří okamžitě vytvoří situaci. Když se podíváte na Francii, tak jich mají asi osm. Nevychováváme je od mládí a tito hráči jsou strašně platní, protože dělají rozdíl ve hře,“ hodnotil Hašek.

Čeští fotbalisté se po úterní výhře dostali do čela své kvalifikační skupiny. Aktuálně ji vedou o skóre před Černou Horou, která zdolala Faerské ostrovy 1:0 gólem z nastavení.

„Jsou to povinné body a o to je to těžší. Jsem rád, že na hráčích je vidět odhodlanost a koncentrace. Jsem spokojený s tím, jak se tady kluci chovali, jak se připravovali a jak pracovali,“ přiznal reprezentační kouč Hašek.

Další zápasy světové kvalifikace sehrají čeští fotbalisté v červnu – nejprve přivítají Černou Horu a pak se představí v Chorvatsku.