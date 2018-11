Střelec vítězného gólu Jankto: Týmovost přinesl nový trenér, za Jarolíma to byl chaos

„Říká se, že tyhle situace jsou lehké, ale viděli jste o pět minut později Lewandowského, který to nedal. Musel jsem se hodně koncentrovat, ale bylo to lehčí,“ popsal Jakub Jankto na Radiožurnálu jediný gól zápasu České reprezentace v Polsku.

Na co jste se nejvíc koncentroval? Abyste to netrefil špatně?

Přesně tak. Hřiště nebylo úplně ideální. Když jsme tu včera trénovali, bylo to ještě horší, tráva byla vysoká a nebyla pokropená. Říkali jsme si, jestli to dneska nebude lepší, ale s přibývajícími minutami byl terén čím dál těžší. Takže jsem se koncentroval, abych dobře trefil balon.

Když jste pak viděl šanci Lewandowského, myslíte si, že to bylo i terénem?

Viděl jsem to na obrazovce a bylo vidět, že mu to trochu skočilo. Terén hrál svou roli.

Poslali jste vítězstvím v Polsku i vizitku dalším soupeřům?

Chtěli jsme navázat na zápasy, které jsme hráli se Slováky a s Ukrajinou. Řekli jsme si, že jsme udělali krok nahoru a kdybychom to teď zkazili, vrátili bychom se zpátky. Jsme rádi, že jsme vyhráli proti takhle silnému soupeři a venku, když přišlo 35 tisíc lidí. To se taky počítá.

Pak ale Poláci měli velký tlak.

Tým, který prohrává, musí dát gól, takže jejich útok byl logický. Ale hráli jsme jako tým, hodně kompaktně, proto jsme gól nedostali.

Jak se týmovost dá naučit?

Vzniklo to s příchodem nového trenéra. Když se podíváte na zápasy, které jsme hráli za pana Jarolíma, tak tam byl trochu chaos. Hráči nevěděli, kde mají běhat. Kdežto pan Šilhavý připravil mužstvo kompaktně. My musíme začít od jednodušších věcí, hrát jako tým, být v bloku a čekat na šance. Jak se Slováky, tak s Ukrajinou i Polskem se nám zápasy povedly.

Jeden gól je málo

Vy jste byl hodně nabuzený, střílel jste už v první minutě.

V první půli jsme měli hodně šancí, dvakrát nám to proletělo kolem tyčky, pak byly další šance, při kterých musíme zachovat chladnější hlavu. Jeden gól je v takovém zápase málo.

Spravil jste si chuť po šancích v minulých zápasech, kdy jste je neproměnil?

Potřeboval jsem nějakou vzpruhu. V Sampdorii teď moc nehraju, tak je to na psychiku hodně dobré. I v předchozích zápasech jsem měl hodně šancí a i za pana Jarolíma jsem je neproměňoval, takže doufám, že gólů dávat víc.

Bylo povzbuzující, jak jste drželi krok a chvílemi přehrávali tým, který hrál na mistrovství světa?

Je to povzbuzující hlavně se zápasu se Slováky, ale to bude úplně jiný zápas a musíme tam bodovat.