Spoluhráči slavili, střelec se nervoval. Češi po Schickově brance udrželi druhou skupinu Ligy národů

Zřejmě to nejlepší z celého zápasu mohli fanoušci sledovat ve 32. minutě. Patrick Schick dal tak pěkný gól, že se líbil i překonanému brankáři Martinu Dúbravkovi, který po utkání prohlásil, že by přál fotbalu co nejvíc takových branek. „Byl to jeden z těch hezčích,“ uznal na Radiožurnálu.

Česko porazilo Slovensko 1:0. Výhru vystřelil Patrik Schick Číst článek

Český útočník šel po přihrávce Jakuba Jankta sám na slovenského brankáře a svým technickým kopem, který zapadl přesně pod horní tyč si dlouho nebyl jistý.

„Honí se vám hlavou různé myšlenky, jak tu situaci přesně vyřešit, musíte vybrat tu nejlepší podle toho, jak je postavený gólman. Myslel jsem si, že jsem to dal možná trošku delší, byly to trošku nervy,“ přiznal Patrik Schick.

Ale třeba záložník David Pavelka se radoval už ve chvíli, když útočník postupoval s míčem na branku: „Už když jsem viděl, jak si to přiklepává, věděl jsem, že bude přehazovat, tak už jsem slavil,“ usmíval se.

„Samozřejmě vám to přidá na sebevědomí, když se vám povede takový gól. Do budoucna, když přijde takový moment, máte v hlavě, že jste to zvládnul a zvládnete to i podruhé,“ věří Patrik Schick, zvlášť když to byla jediná velká šance celého zápasu.

Patrik Schick on for ! pic.twitter.com/BJaCJoR4X6 — AS Roma English (@ASRomaEN) 19 November 2018

Díky gólovému řešení situace i celkově zodpovědnému týmovému výkonu fotbalisté Česka porazili Slovensko 1:0, udrželi se ve druhé skupině Ligy národů a zajistili i lepší pozici pro losování EURA.

Slaví už třetí výhru ze čtyř zápasů pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého s kapitánem Bořkem Dočkalem. „Vzali jsme to jako nějaký nový začátek, bylo to potřeba. Každý zápas jsme brali jako odrazový můstek, měli jsme držet standard, potvrzovat nějakou kvalitu a posouvat se,“ říká kapitán.

Systém Ligy národů sice Dočkal podrobně nestudoval, ale Jaroslav Šilhavý novou soutěž chválí. „V téhle chvíli bychom asi hráli přípravné zápasy a myslím, že by to s sebou takový náboj neneslo,“ tuší kouč.

V posledním zápase skupiny totiž bylo cítit napětí na hřišti i v hledišti. Češi díky výhře uhájili druhý výkonnostní koš, i o šanci sehrát v příštím ročníku Ligy národů ostré zápasy s kvalitními protivníky.

Zatímco Slováci můžou po pádu do skupiny C narazit na týmy jako Makedonie, Gruzie nebo Bulharsko, český výběr by se v béčku mohl utkat i s letošními vicemistry světa Chorvaty nebo zlatými z předchozího šampionátu Němci.

„Pro fanoušky by to asi lákadlo bylo, pro nás hráče je to zase těžší. Necháme se překvapit, co se stane,“ usmívá se střelec tří ze čtyř českých gólů v úvodním ročníku Patrik Schick.

Pozápasová oslava pod taktovkou Edy Poustky pic.twitter.com/G79e7T4JRz — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) 19 November 2018