Prý se málo usmívám, vysvětluje Matěj Vydra, proč nehraje v Burnley. Proti Anglii se chce předvést

„Nemám úplně jednoduché období v klubu. Mám v hlavě, že nehraju. V lednu jsem se snažil jít někam na hostování, bylo šest nabídek, ale trenér řekl, že jsem jiný typ útočníka, než tam má, a chce mě mít v klubu,“ vysvětluje na Radiožurnálu Matěj Vydra na srazu české fotbalové reprezentace.

Burnley, ve kterém v této sezoně působí, je v Premier League na 17. místě, jen dva body od sestupu. Jenže manažer týmu Sean Dyche má jinou filozofii a sází na relativně nízký počet hráčů, mezi které Čech nepatří. Minuty v prestižní soutěži tak sbírá po jednotkách.

„Když jsem byl na začátku v Burnley, hrál jsem dvě kola a dvakrát se vyhrálo, pak mě vyndal a dvanáct kol jsme nevyhráli. Bude to znít blbě, ale 90 minut na Liverpoolu nic nemáme, pak tam jdu a mám gólovou asistenci. Proti Leicesteru jdu na dvě minuty a mám víc střel než ostatní útočníci dohromady. Ale jsem hráč a do sestavy se sám nedám. Musím čekat,“ tuší.

Situaci řešil i osobně s manažerem, jenže neúspěšně. „Na tréninku podle něj všechno dělám správně, ale zápas má jinak vymyšlený takticky. A prý se málo usmívám. Nejsem typ hráče jako Brazilci, kteří jsou vysmátí celé měsíce. Je na mě znát frustrace, že nehraju, čekání je dlouhé,“ posteskne si Vydra.

Na začátku roku chtěl odejít, aby byl víc na očích reprezentačním trenérům. Měl nabídky ze druhé anglické ligy, Itálie i Turecka. Burnley si ho podrželo a i když si pořád příliš nezahraje, pozvánku do národního týmu dostal. A rovnou na zápas proti Anglii.

„Moc Čechů, co hraje v Anglii, není,“ uvědomuje si, že může přinést cenné rady. „Největší síla jsou ti tři vepředu. Kane je špička mezi útočníku, Rashford je další a Sterling má formu jako blázen. Ve Wembley bude 88 tisíc lidí a bude to svátek pro všechny. Ale my tam nejedeme proto, že je to hezký stadion,“ říká jeden ze dvou Čechů v kádru týmů Premier League.

‚Nechtějí být pokopaní‘

Sám ve Wembley, chrámu anglického fotbalu, hrál dvakrát a dvakrát prohrál 0:1. Napotřetí se chce předvést. Povést se mu to může proti konkurentům i proti spoluhráčům. V nominaci Garetha Southgatea jsou i dva hráči, se kterými působí v týmu Lancashiru, mezi nimi i gólman Tom Heaton.

„Musím nastoupit, pak podat výkon, pak teprve můžu něco říkat. Snad bude začátek příznivý pro nás, že to bude vyrovnané, pak můžou znervóznět. Angličané občas nechtějí být pokopaní a když budeme hrát Burnley styl a budeme kopat okolo sebe, může to vyjít. Pak se hvězdy soustředí na to, že je něco bolí,“ nabízí možnou zápasovou taktiku.

Česká fotbalová reprezentace ve Wembley zahájí kvalifikaci o mistrovství Evropy 2020, hraje s v pátek od 20 hodin a 45 minut, o čtyři dny později přivítá národní tým v pražském Edenu Brazilce.

