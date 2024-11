Trenér reprezentace Hašek udělal změny v nominaci. Vypadli čtyři hráči, pozval Boulu a Stronatiho

Z nominace české fotbalové reprezentace na listopadová utkání Ligy národů v Albánii a s Gruzií ze zdravotních důvodů vypadli obránci Ladislav Krejčí mladší, Martin Vitík, David Zima a záložník Lukáš Kalvach. Trenér Ivan Hašek dodatečně povolal zadáka Patrizia Stronatiho a nováčka, středopolaře Jiřího Boulu z Ostravy. Novináře o tom na srazu týmu v Praze informoval mluvčí reprezentace Petr Šedivý. Praha 14:02 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Hašek | Zdroj: Profimedia

Zima kvůli nemoci nezasáhl za Slavii do nedělního ligového utkání proti Karviné, Vitík pro zranění scházel Spartě v Mladé Boleslavi a Krejčí chyběl Gironě ve španělské nejvyšší soutěži.

Kalvach jako jediný o víkendu nastoupil a odehrál za Plzeň celý zápas proti Bohemians 1905, i jeho ale nakonec zdravotní problémy vyřadily z nominace.

Boula je druhým nováčkem v reprezentačním „áčku“ a opět z Baníku Ostrava. V pátek dostal premiérovou pozvánku do národního A-mužstva také jeho klubový spoluhráč a rovněž záložník Matěj Šín.

Pětadvacetiletý Boula zasáhl do všech 14 zápasů této ligové sezony, pokaždé jako člen základní sestavy. Na rozdíl od Šína si dosud nikdy nezahrál ani za mládežnické reprezentace.

Stronati má zatím za národní A-mužstvo na kontě čtyři starty. Devětadvacetiletý obránce maďarského klubu Puskás Akadémia naposledy nastoupil za český celek vloni v září, po lednovém nástupu kouče Haška k týmu si vysloužil pozvánku poprvé.

Letos ještě dva duely

V národním mužstvu je aktuálně 23 hráčů. Haškovy svěřence čekají poslední dva zápasy v letošním roce. Během listopadového srazu se nejprve v sobotu představí v Tiraně proti Albánii a o tři dny později přivítají v závěrečném utkání skupiny B1 Ligy národů v Olomouci Gruzii. Po čtyřech z šesti duelů český celek vede tabulku.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play-off. Liga národů je zároveň propojena s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší vítězové skupin, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play-off o šampionát. Pokud by český celek udržel první místo, velmi pravděpodobně by měl jistou nejhůře baráže o mistrovství světa.

Reprezentace se v pondělí tradičně sešla v poledne v hotelu na Smíchově. V Praze se bude připravovat až do čtvrtka, kdy se před sobotním zápasem přesune do Albánie.

