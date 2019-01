Neymar a spol. v Praze? FAČR jedná o přípravném utkání s Brazílií

První sraz v novém roce může být pro českou reprezentaci výjimečný. Kvalifikační utkání v Anglii má v březnu jisté, ale vedení asociace ještě domlouvá velký přípravný zápas. Kdyby jednání byla úspěšná, do Prahy by poprvé v samostatné historii mohli přijet třeba pětinásobní mistři světa z Brazílie. Praha 17:55 8. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilská fotbalová reprezentace | Zdroj: Reuters

Nejslavnější zápas proti Brazílii odehrálo Československo ve finále mistrovství světa v roce 1962. Samostatná Česká republika nastoupila proti jihoamerickému soupeři jen v roce 1997 na Konfederačním poháru, a také prohrála. Tentokrát by sice šlo jen o přípravné utkání, ale i tak by to byla mimořádná událost.

O výjezd do Wembley je velký zájem, FAČR bude mít k dispozici 8 tisíc vstupenek Číst článek

„Probíhají velmi intenzivní jednání, ale nemohu říct, jak to dopadne. Ekonomické i logistické nároky jsou astronomické. Snažíme se vyjednat podmínky, který by byly přijatelné z hlediska FAČR,“ potvrdil Radiožurnálu předseda asociace Martin Malík.

Jednání s Brazílií - v čele s hvězdným útočníkem Neymarem - je pro vedení českého fotbalu prioritou. V úvahu ale připadaly například i Argentina nebo některý z předních afrických týmů.

Asociace má připravené i varianty, kdyby se kvůli přemrštěným ekonomickým požadavkům velkého soupeře domluvit nepodařilo.

„Variant je celá řada, možnými soupeři v rámci losu jsou Litva, Ázerbájdžán a Estonsko. To jsou jediné možnosti v rámci EUFA,“ vysvětlil Malík.

Březnovým srazem zároveň fotbalová reprezentace zahájí kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy, a to v Anglii. Kromě ní letos narazí ještě na Bulharsko, Černou Horu a Kosovo.

Cílem je podle brankáře Tomáše Vaclíka postup. „Všichni pro to uděláme všechno. Jednou jsem měl možnost to zažít, bylo to skvělé. Teď bych se na turnaj chtěl dostat znovu.“

Pomoct vyladit formu na kvalifikaci by mohl právě i zamýšlený zápas proti Brazílii.