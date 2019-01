Neymar a spol. přiletí do Prahy. Fotbalová reprezentace se v březnu utká s Brazílií

„Pro mě je to obrovský okamžik. Brazílie doma v Praze, to bude velký zážitek. Předtím ještě Anglie ve Wembley, to si bude člověk pamatovat nadosmrti,“ řekl na mimořádné tiskové konferenci trenér fotbalové reprezentaci Jaroslav Šilhavý.

‚Legenda fotbalu, nejznámější Čech v Anglii.‘ Fotbalové osobnosti oceňují končícího brankáře Číst článek

Vyjednávání s možnými soupeři pro březnový termín trvalo dlouhé týdny. Argentinský fotbalový tým dokonce už oznámil, že se Českem utká v Drážďanech, nakonec ale do Prahy dorazí „Kanárci“. Hrát se bude 26. března na stadionu v Edenu.

„V případě Argentiny to bylo o tom, že od začátku avizovali, že nebudou hrát na stadionu s menší kapacitou než 30 tisíc diváků, takovým stadionem nedisponujeme. Díky tomu, že Argentina trvala na stadionu a kapacitě, to pro nás byla záložní varianta,“ vysvětlil šéf FAČR Martin Malík.

Brazilci od prohry ve čtvrtfinále MS v Rusku proti Belgii nasbírali šest výher za sebou bez inkasované branky. Postupně porazili USA, Salvador, Saúdskou Arábii, Argentinu, Uruguay a Kamerun. Poslední tři zápasy proti špičkovým týmům vyhráli svěřenci trenéra Titeho shodně 1:0.

Fotbalová asociace očekává enormní zájem fanoušků o vstupenky na utkání proti Brazílii. Informace o prodeji vstupenek zveřejní v nejbližších dnech.