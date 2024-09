‚Absolutní zkrat, takto si nezasloužíme hrát v nároďáku,‘ shodují se fotbalisté po prohře v Gruzii

Fotbalová reprezentace má za sebou jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu. Na úvod Ligy národů Češi prohráli v Gruzii 1:4, především kvůli zkratu ve druhém poločase.

„Není se na co vymlouvat, podali jsme hrozný výkon. Největší zodpovědnost za ten výkon mám já, jako trenér. Tady musíme mít výsledky, jinak tady nemám jako trenér co dělat. To, co jsme udělali, to nebyla dobrá propagace našeho fotbalu,“ litoval kouč národního týmu.

Reprezentační trenér Ivan Hašek vzal debakl v Gruzii z velké části na sebe. Pozitiva šla na českém výkonu v Tbilisi hledat jen těžce, potěšila snad aspoň povedená branka Lukáše Kalvacha, kterou už ale hosté jasnou porážku pouze mírnili.

Národní tým šel do druhého poločasu s jednogólovým mankem, po změně stran ale naprosto selhal a inkasoval třikrát v rozmezí třinácti minut.

„Stal se asi nejhorší zápas za poslední dobu v reprezentaci. Měli jsme i v šatně velké vysvětlení, že takto za českou reprezentaci hrát nemůžeme. Rozhodně si takhle nezasloužíme být v nároďáku nikdo z nás,“ nešetřil kritikou reprezentační kapitán Tomáš Souček.

Reparát v úterý

Třígólovým rozdílem Češi naposledy prohráli loni v říjnu v zápase evropské kvalifikace v Albánii, ještě pod vedením kouče Jaroslava Šilhavého. Už v úterý navíc národní tým v Lize národů vyzve Ukrajinu a k zisku bodů se bude potřebovat výrazně zlepšit.

„Musíme si to rozebrat, něco jsme si řekli a nesmí se to opakovat. Takový výkon nepamatuji ani v nároďáku, ani na klubové úrovni. Absolutní zkrat, takto se za reprezentaci nehraje,“ zdůrazňuje záložník Lukáš Provod po prohře českých fotbalistů v úvodním duelu Ligy národů v Gruzii.