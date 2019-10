Další změna v české reprezentaci. Nemocného Kadeřábka nahradí plzeňský obránce Řezník

V nominaci české fotbalové reprezentace na zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií a následný přípravný duel se Severním Irskem nahradil nemocného Pavla Kadeřábka plzeňský obránce Radim Řezník. Tým už se v Praze chystá kompletní, v pondělí večer se připojil i útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu. Praha 14:53 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský obránce Radim Řezník | Foto: Vít Černý | Zdroj: ČTK

Reprezentace se před nadcházejícím dvojzápasem potýká s řadou absencí. Už v minulých dnech vypadli z kádru kvůli zranění i Davidové Pavelka s Hovorkou a Filip Novák. Místo nich trenér Jaroslav Šilhavý povolal Lukáše Kalvacha, Stefana Simiče a Jaromíra Zmrhala. Kvůli zranění národnímu týmu scházejí také kapitán Bořek Dočkal, jeho zástupce Marek Suchý a Tomáš Kalas.

„Je to smůla, ale prostě to musíme přijmout. I takové situace fotbal přináší a my se s tím musíme vypořádat. Hráči, kteří dostali dodatečnou pozvánku, jsou dostatečně kvalitní a zkušení, takže jsme přesvědčeni, že nám pomůžou,“ uvedl v tiskové zprávě asociace Šilhavý.

Třicetiletý Řezník má na kontě dva reprezentační starty, naposledy za áčko nastoupil vloni v září v přípravě s Ruskem. Po prohře 1:5 byl následně odvolán trenér Karel Jarolím.

K mužstvu se už připojil premiérově povolaný útočník Ondrášek, který nestihl pondělní úvodní trénink na Žižkově. „Přijel jsem včera pozdě večer po dlouhé době v letadle. Letěl jsem hned po zápase, byl jsem docela unavený, ale zvládl jsem to v pohodě. Reprezentace je sen každého fotbalisty, čekal jsem na to dlouho. Pracoval jsem na sobě, takže věřím, že je to zasloužené,“ řekl třicetiletý Ondrášek.

Reprezentanti se dopoledne věnovali teoretické přípravě u videa a odpoledne je čekal trénink. „Dnes dopoledne jsme měli první video, ofenziva Anglie. Trošku nám to zhořklo. Když se to sestříhá do dvacetiminutového videa, kdy oni jednom předvádějí to nejlepší, co umí, tak je to nepříjemné,“ podotkl stoper Jakub Brabec.

Zápas s Anglií odehraje český tým v pátek v Edenu. Po pěti z osmi zápasů evropské kvalifikace drží reprezentanti postupové druhé místo ve skupině o bod před třetím Kosovem. V pondělí národní celek nastoupí na Letné v přípravě proti Severnímu Irsku.