‚Zazpívám si obě hymny.‘ Pavel Hapal je prvním Čechem, který proti národnímu týmu povede Slovensko

Poslední české angažmá skončilo pro Pavla Hapala neslavně. Možná si ještě pamatujete, že po červencové porážce Sparty v Srbsku skandovali fanoušci pražského klubu nejen „bojujte za Spartu", ale i „Hapal ven“, k tomu pískali, směrem k hráčům házeli i různé předměty včetně berle.

Druhý den už byl Hapal bez práce, přestože na Letné strávil ani ne pět měsíců a z nové sezony byly odehrané dva zápasy. Teď to může českému fotbalu tak trochu vrátit.

„Po odvolání ze Sparty jsem byl určitě velice zklamaný, ale beru to profesionálně. Bylo to rozhodnutí vedení Sparty,“ říká na Radiožurnálu Pavel Hapal.

O žádné mstě prý nemůže být ani řeč. Ale i bez myšlenek na Spartu to bude pro bývalého hráče Olomouce, Leverkusenu nebo Tenerife zvláštní zápas. „Zazpívám si obě hymny, tím asi začnu,“ usmívá se.

Pro Pavla Hapala to ale nebude úplná premiéra v roli trenéra slovenského týmu proti tomu českému. Se Žilinou kdysi vyřadil v posledním předkole Ligy mistrů Spartu a loni prohrál se slovenskou reprezentaci do 21 let v přátelském duelu s českými vrstevníky.

„Pro mě je to specifické utkání, protože jsem tady doma. Ale jsem trenérem slovenského národního mužstva a udělám všechno, aby bylo úspěšné,“ dušuje se.

Pavel Hapal bude prvním českým hlavním trenérem, který povede slovenské fotbalisty ve federálním derby. Jistě by ale rád navázal na hokejového kolegu Vladimíra Vůjtka, který na MS 2012 získal se Slováky stříbro i díky semifinálovému vítězství nad Čechy.

V přímém přenosu Radiožurnálu a textového onlinu na serveru iROZHLAS.cz můžete zjistit, jestli se mu to podaří. Zápas začíná ve 20.45.