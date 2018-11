‚Jsou to kluci, se kterými jsem strávil dětství.‘ V reprezentaci se sešli bývalí vicemistři Evropy do 19 let

Ve fotbalové reprezentaci se vracejí staré pořádky. Zatímco v září mohli celou základní sestavu složit současní a bývalí hráči Slavie a v říjnu by jim k tomu chyběl jen útočník, teď je v týmu zase nejvíc fotbalistů se sparťanskou minulostí. I díky tomu, že se po delší době sešlo víc zástupců silného letenského ročníku 1992. Praha 18:26 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští fotbalisté při tréninku před odletem do Polska | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Byli jsme na obědě, pozdravili jsme se. Jsem obrovsky rád, že jsem tady s kluky, se kterými jsem mohl prožít dětství a dostali jsme se až do nároďáku,“ raduje se Ladislav Krejčí.

Čeští fotbalisté se představí v přípravě proti Polsku. ‚Bude to pro nás dobré prověření obrany,‘ říká Darida Číst článek

Bývalý fotbalista pražské Sparty se znovu sešel s Jakubem Brabcem, Pavlem Kadeřábkem, Jiřím Skalákem, Martinem Frýdkem a navíc ještě s Davidem Pavelkou, který se sice narodil už v roce 1991, ale ve sparťanské mládeži se s ostatními potkával a kamarádil.

„To jsou kluci, se kterými jsem, dá se říct, strávil svoje dětství, takže strašně se na ně těším a doufám, že to bude fungovat i na hřišti,“ říká obránce Hoffenheimu Pavel Kadeřábek.

Zatímco on v poslední době chyběl v reprezentaci jen kvůli zranění, ale jeho přátelé to tak snadné neměli. Pavelka byl mimo národní tým dva roky, po stejné době se teď vrací Skalák. Krejčí po roční odmlce, během které v Boloni příliš nehrál.

'Když někdo hraje, musí se držet zuby nehty.'

„První sezona byla skvělá, nádherná. Tolik jsem si to neuvědomoval, protože jsem byl zvyklý ze Sparty hrát. Přišel jsem a pořád jsem nastupovat a přišlo mi to normální. Druhá sezona mě v tomhle posadila na zadek, že tohle prostě normální není. Když někdo hraje, tak se musí držet zuby nehty, aby ho někdo nevyšoupnul,“ má jasno Krejčí.

Hodně podobnou zkušenost má Jiří Skalák, který za celou minulou sezónu odehrál za anglický Brighton tři soutěžní utkání.

„V tomhle období se mi narodila dcera, takže když jsem z toho fotbalu nebyl šťastný, tak jsem byl spokojený doma a nějak se to vyvážilo,“ popisuje Skalák.

Teď už je zase líp a Skalák, Krejčí a spol. by rádi táhli národní tým, podobně jako před sedmi lety na stříbrném mistrovství Evropy do 19 let.