Se Slovenskem je to zápas pravdy, burcuje Tomáš Souček. Stoch bude tentokrát v Edenu jako soupeř

První zápas během reprezentačního srazu čeští fotbalisté vyhráli, ale ten klíčový teprve přijde. Pro Tomáše Součka bude utkání se Slovenskem o to pikantnější, že se bude hrát na stadionu Slavie a jeho klubový spoluhráč Miroslav Stoch tentokrát bude v roli soupeře. Gdaňsk 15:34 16. listopadu 2018

„Makali jsme pořád stejně i za minulého trenéra, ale teď se to sešlo v prvním zápase výsledkově. Na Ukrajině to bylo herně lepší, spíš jsme se povzbudili prvním vítězstvím a na něj jsme navázali,“ řekl Radiožurnálu po zápase v Polsku Tomáš Souček.

Jak teď sledujete tým, když najednou vyhrává. Předtím to jednou šlo, jednou ne.

Je to pravda, ale pořád musíme být nohama na zemi. Porazili jsme Slovensko a Polsko, ale na Ukrajině jsme prohráli. Teď hrajeme se Slovenskem a to je ten zápas pravdy, kdy nám jde o hodně.

Na Slovensku jste sice vyhráli, ale fotbalisty mají kvalitní?

Vyhráli jsme tam a podali jsme tam dobrý výkon, ale oni musí vyhrát, aby nespadli. Bude to hodně složitý zápas, bude záležet, kdo dá první gól. Když ten zápas zvládneme, bude to pro naši budoucnost v repre skvělé.

Za Slovensko by měl hrát Miroslav Stoch, jak se na to díváte jako jeho spoluhráč ze Slavie?

Bavili jsme se o tom v šatně. Je rád, že je zase v reprezentaci, je to pro něj čest. Něco si řekneme před zápasem, ale pak už se budeme brát jako soupeři. Bude to navíc v Edenu, o to to bude lepší. Ale známe se s víc Slováky, je to prestižnější pro nás i pro diváky.

Řekli jste si posledními výkony o vyprodaný Eden?

Teď jsme zvládli tři zápasy a chceme, aby byl Eden vyprodaný a aby nás povzbudil celý národ, je to důležitý zápas. Znám to ze Slavie a plný Eden je velké plus. Když máte balon a fanoušky v zádech, hned se líp cítíte, máte lehčí nohy a je to jednodušší.

Nezávidíte trošku Polákům atmosféru? Na přátelské utkání přišlo skoro 40 tisíc lidí.

Říkali jsme si to. Mají nádherný stadion a s Českem ho vyprodají, to jim můžeme jen závidět. Ale my budeme hlavně spokojení, když přijde 20 tisíc do Edenu.

Zápas Česka se Slovenskem odvysílá Radiožurnál v přímém přenosu a textovém onlinu, utkání má naplánovaný výkop na 20:45 v pondělí 19. 11.