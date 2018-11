Vaclík buduje značku. Po přestupu do Španělska mu přibyly tisíce fanoušků

České fotbalisty čeká závěrečný zápas Ligy národů proti Slovensku, a k tomu, aby se udrželi ve stejné výkonnostní skupině, potřebují na domácím stadionu v Edenu uhrát alespoň remízu. Chytat by měl tentokrát Tomáš Vaclík, který se kromě brankářských dovedností snaží v poslední době vylepšovat i komunikaci s fanoušky. Praha 11:34 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

„Když jsem přestoupil do Sevilly, viděl jsem, jak to na sociálních sítích naskákalo. Bylo to třeba deset patnáct tisíc během dvou dnů na instagramu. Na twitteru to naskákalo taky, i na facebooku, kde je komunikace probíhá nejvíc,“ řekl Radiožurnálu brankář fotbalové Sevilly a reprezentace Tomáš Vaclík.

Na začátku sezony byl po přestupu ze švýcarské Basileje do španělské Sevilly plný očekávání. Těšil se na hvězdného útočníka Messiho, na další gólmany v jedné z nejkvalitnějších ne-li v té úplně nejlepší lize. Ale také zjišťoval, jak sledovaným fotbalistou najednou začíná být.

„Nikdo to nepřekračuje mez, že by to bralo čas na fotbal. Ale baví mě to a je zajímavé vidět zpětnou vazbu. Je spousta témat, které lidi zajímají a nemají možnost se k tomu dostat,“ vypráví.

Fanouškům tak nedávno popisoval své cestovatelské zkušenosti a srovnával atmosféry na stadionech, které už jako gólman stihl zažít. A připomněl i tu podle něj nejlepší sevillskou.

S úpravou textů pro sociální sítě mu dva kamarádi, ale není to tak, že by články sami psali. To by český gólman nechtěl.

„Za vším jsem podepsaný, ale není to nic, co bych neschválil nebo neudělal. Že bych se ráno probudil a viděl, co tam vyšlo,“ přiznal Tomáš Vaclík, který by jednou rád používal i svou vlastní značku.

Tou zřejmě nejznámější je ve fotbale CR7 Cristiana Ronalda, českého gólmana ale hodně inspiruje i spoluhráč v Seville Quincy Promes, který používá logo sestavené z písmen q a p, ve tvaru masky.

„Dobře mu to vychází, udělali mu to dobře do masky a má s tím spojenou spoustu věcí. I oslavu gólů,“ vypráví Tomáš Vaclík, který je také stálým fanouškem tenisové značky RF.

Roger Federer z Basileje se v minulosti několikrát zmínil o českém gólmanovi, který doufá, že svůj sportovní vzor nedávným přestupem nezklamal. „Sleduju ho furt,“ usmívá se Tomáš Vaclík.

Brankář se bude snažit přispět k záchraně českého týmu ve druhé skupině Ligy národů. Utkání proti Slovensku začne v 20:45. Radiožurnál zápas odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne textový online.