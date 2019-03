V Anglii a s Brazílií bez Vaclíka. Brankář reprezentace přijde o další zápasy kvůli zranění

„Moc mě mrzí, že o tenhle sraz přijdu. Zraněný jsem nebyl strašně dlouho, snad dva nebo tři roky. A teď přijdu o zápasy proti Anglii ve Wembley a proti Brazílii, se kterou Česko tak dlouho nehrálo. O to víc mě to mrzí,“ lituje Tomáš Vaclík.

V tohle ocenění jsem nikdy nedoufal, řekl Tomáš Vaclík. Fotbalista roku zažil průlom v kariéře Číst článek

Zranění břicha ho trápí od prvního zápasu osmifinále Evropské ligy se Slavií a na sraz nedorazil v pořádku. V pondělí proto absolvoval podrobné vyšetření, po kterém lékaři rozhodli, že jeho start v nejbližších dnech je vyloučený.

„Tomáš se podrobil vyšetření magnetickou rezonancí a zjistili jsme, že má natržený šikmý břišní sval při jeho úponu. Má u toho dost velký hematom – to znamená, že to krvácelo. Je nereálné, že by mohl v nejbližších čtrnácti dnech hrát,“ vysvětlil lékař reprezentace Petr Krejčí starší.

V týmu ho nahradí Ondřej Kolář, který už se k mužstvu v úterý ráno připojil a ihned začal s přípravou na následující dvojzápas. Reprezentanti v pátek 22. března nastoupí v Anglii, a zahájí tak kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2020. V úterý 26. března je pak čeká přípravné utkání v Praze proti Brazílii.