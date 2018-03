Je lepší, že se na tu závadu přišlo hned, říká o pozdějším odletu reprezentace brankář Vaclík

Příprava cesty, tak aby klaply všechny detaily, zabrala půl roku. Plány zkomplikovala na poslední chvíli porucha letadla na palivovém systému, kvůli kterému museli reprezentanti odlet o den odložit a odcestovat jiným letadlem.

„Je lepší, že se na tu závadu přišlo teď, než aby se to třeba potom honilo někde ve vzduchu,“ řekl brankář Tomáš Vaclík.

On i jeho spoluhráči už si ve středu měli zvykat na nové prostředí, ale takhle do Nan-ningu dorazí až den před pátečním zápasem proti Uruguayi. Což je podle trenéra Karla Jarolíma komplikace.

„Chtěli jsme tam být pokud možno co nejdřív, ale realita je bohužel taková. Musíme to brát tak, že my tyhle věci neovlivníme, a snažit se o to, abychom se dali co nejlíp do pořádku,“ řekl Jarolím.

Hráči se budou muset rychle srovnat s dlouhou cestou a sedmihodinovým časovým posunem. K tomu jim pomůžou i reprezentační doktoři - třeba podáním prášků na spaní v letadle nebo speciálním jídelníčkem. Lékaři se na aklimatizaci vyptávali i sportovců, kteří do Asie cestují pravidelně, třeba tenistů.

„Někdy říkají, že je lepší tam přijet třeba těsně před tím sportovním výkonem, než když tam jsou třeba delší dobu a dostávají se do rytmu až tam. Takže se budeme snažit, aby to omezení bylo co nejmenší,“ vysvětloval lékař českých fotbalistů Petr Krejčí starší.

Ačkoliv trable s odletem výrazně narušily plány, náladu v týmu neovlivnily. Alespoň podle brankáře Tomáše Vaclíka.

„Bereme to, jak to je. Objevila se nějaká komplikace a všichni dělají všechno pro to, aby se to vyřešilo. Nálada je v pohodě a vůbec nic se na ní nezměnilo,“ nenechal se komplikacemi rozhodit Vaclík.

První zápas na turnaji odehraje česká reprezentace v pátek od 12.35 středoevropského času proti Uruguayi.