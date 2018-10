‚Náš tým má sílu a máme na čem stavět.‘ České fotbalisty může po prohře těšit zlepšený herní výkon

Čeští fotbalisté už svoji skupinu Ligy národů nevyhrají. To je po porážce 0:1 na Ukrajině jisté. Zápas v Charkově ale ukázal, že reprezentace dokáže hrát se silnými soupeři. A také, že se pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým i za krátkou dobu zatím zlepšila. Charkov/Ukrajina 8:27 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pavelka při utkání proti Ukrajine | Foto: Efrem Lukatsky | Zdroj: ČTK/AP

„Výsledek samozřejmě špatný pro nás, výkon podle mě byl velice dobrý. Byly tam pasáže, jak bychom si naši hru představovali. Nebáli jsme se, hráli jsme. Měli jsme balon a vytvářeli jsme si šance i proti takovému soupeři, jakým je Ukrajina,“ hodnotil utkání Jaroslav Šilhavý.

Trenér reprezentace sice jen nechválil, ale představení v Charkově ho muselo vnitřně potěšit. Od začátku se hrál oboustranně útočný fotbal, žádná sázka na totální defenzivu. Fanoušci se bavili a čeští fotbalisté dokázali, že není ještě tak úplně zle.

„Jsou tam chyby, to vnímáme. Nejsme v nějaké euforii. Neodvezli jsme body, takže úplně pozitivně se to hodnotit nedá. Myslím si ale, že nějaké automatismy už tam vznikají,“ doufá záložník David Pavelka,

„Udělali jsme hodně práce. Ukazovali jsme si dost věcí na tréninku. Přišel Bořek Dočkal, který nám neskutečně pomohl. Je to výborný kapitán. Zatím jsou to dva zápasy a uvidíme, co předvedeme v listopadu,“ navazuje na Pavelku Jakub Jankto.

Hráč Janova mohl být českým hrdinou zápasu, dvě velké šance ale nedal. Celkově ale národní tým rozhodně ukázal na Ukrajině herně zajímavý výkon. A tak třeba Antonín Barák věří v lepší zítřky.

„Musíme plnit ty jednoduché věci a být sebevědomí na míči. Když to pak vidíme, tak jsme dokázali Ukrajinu na další čas zatlačit. Náš tým má sílu a věřím, že máme na čem stavět, že půjdeme nahoru,“ doplnil své kolegy Barák.

Další příležitost to dokázat má český národní tým za měsíc. Nejdřív ho čeká přátelské utkání v Polsku a potom doma závěr Ligy národů proti Slovensku.