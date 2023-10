Když výbor rozhodne, tak odejdu, komentoval trenér Šilhavý setrvání u reprezentace. Souček za ním stojí

Čeští fotbalisté zakončili říjnový program kvalifikace mistrovství Evropy vítězně. Tři dny po jasné prohře v Albánii zdolali v Plzni Faerské Ostrovy 1:0 a ve skupině jsou znovu druzí. Národní tým se proti outsiderovi dlouho trápil v koncovce, až v šestasedmdesáté minutě rozhodl z penalty kapitán Tomáš Souček. Plzeň 8:20 16. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Šilhavý | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: Profimedia, ČTK

Ve čtvrtek to s nimi vypadalo všelijak, po včerejšku se ale čeští fotbalisté výrazně přiblížili postupu na mistrovství Evropy. K vylepšení pozice v kvalifikační skupině jim pomohla těsná výhra nad Faeřany, a taky překvapivé zaváhání Poláků.

„Věděl jsem, že když nedám penaltu 10 až 15 minut do konce, tak je to pro nás velký problém. Bylo to hodně těžké a měl jsem to v hlavě. Bylo tam hodně otázek, jestli si ji mohou kluci vzít, ale říkal jsem, že to je ten okamžik, abych si ji vzal a pomohl týmu,“ vysvětlil reprezentační záložník Tomáš Souček. Vydřená výhra nad Faeřany má nakonec větší cenu, než se původně zdálo.

Polsko totiž v následném zápase jen remizovalo s Moldavskem, a národnímu týmu tak v listopadových duelech právě ve Varšavě a s Moldavci stačí k postupu na šampionát, bez ohledu na ostatní výsledky, i závěrečná domácí výhra.

Vydrží Šilhavý?

Zatím ale není jisté, kdo reprezentaci ve zbývajících kvalifikačních duelech povede, pozici trenéra Šilhavého se totiž v týdnu bude zabývat výkonný výbor fotbalové asociace.

„Samozřejmě příjemné to není, ale vůbec bych nechtěl hazardovat s touto pozicí, kterou zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde. V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, nemám mužstvu co dát, tak odejdu. Jsem na to připraven,“ přiznal kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý. Ten vede reprezentaci od září 2018 a kapitán Souček by ocenil, kdyby zkušený kouč ve zbytku kvalifikace u mužstva zůstal.

„Myslím, že jsme s ním zažili dlouhé časy a i hodně pozitivní, ať jde o Euro, nebo další věci. Já podporuji trenéra, realizační tým, všechny hráče, takže jsem s nimi. Tak to má být, když se výkonný výbor spojí s hráči, protože oni sami nejsou v kabině a neví, jak to hráči cítí,“ řekl Tomáš Souček.

Termín mimořádného jednání výkonného výboru, na kterém se bude řešit i budoucnost trenéra Šilhavého u národního týmu, oznámí fotbalová asociace v pondělí.

Rozhovor trenéra fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého po zápase s Faerskými ostrovy:

