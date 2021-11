Nechceme dusno, odmítá Novák, že by v reprezentaci panovalo napětí mezi Slavií a Plzní

Obránce Filip Novák odmítl, že by v české fotbalové reprezentaci při probíhajícím srazu panovalo napětí mezi hráči Slavie a Plzně kvůli událostem okolo nedávného vzájemného zápasu v lize. Slávistický útočník Michael Krmenčík se na konci října poněkud nepatřičně vymezil proti bývalému klubu ze západu Čech. Podle Nováka je atmosféra v národním týmu stejně dobrá jako vždy. Praha 17:24 9. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Novák | Zdroj: Profimedia

Krmenčík byl do reprezentace dodatečně povolaný před pondělním srazem. V mužstvu se sešel hned se čtyřmi zástupci Plzně - brankářem Jindřichem Staňkem, obráncem Milanem Havlem a záložníky Janem Kopicem a Janem Sýkorou. Vedle Krmenčíka jsou v aktuální nominaci další tři slávisté.

„Všichni jsme dostatečně zkušení, nechceme tady dělat nějakou dusnou atmosféru. Kdyby náhodou nějaká nastala, jsou tady od toho ti zkušenější hráči, kteří si to musí pohlídat. Klidně si to i vyříkat, na tom nic není, jsme lidi. Jsem tady teprve jeden den, ale atmosféra je, jako kdyby se nic nestalo, prostě skvělá,“ řekl v on-line rozhovoru s novináři Novák.

„Nějaká popichování mezi sebou máme, ale to je spíš taková sranda, tak to má být. Kluci, co se tady sjedou ze všech klubů, by tohle měli dát za hlavu. Tady bojujeme všichni společně,“ doplnil obránce Fenerbahce Istanbul.

Krmenčíkovo chování

Krmenčík sklidil za své chování vůči bývalému klubu, který ho dostal do velkého fotbalu, ostrou kritiku.

Osmadvacetiletý útočník ve šlágru 13. ligového kola s Plzní bouřlivě slavil branku na konečných 2:0, přestože je zvykem, že hráči se za gól proti někdejšímu zaměstnavateli spíše gesty omlouvají.

Viktoria už navíc v té době byla bez tří vyloučených hráčů. Krmenčík se dostal do konfliktu s několika bývalými spoluhráči a provokoval i hostující fanoušky. O čtyři dny dříve se navíc gesty přidal k pokřiku „Zk.....á Plzeň“ v podání slávistických příznivců, za což se poté omluvil.