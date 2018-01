Fotbalová Slavia hlásí posily z Liberce. Přichází Kúdela a blízko je i přestup gólmana Koláře

Pražská Slavia získala hned dvě posily z Liberce. Úřadující ligový mistr angažoval ze Slovanu obránce Ondřeje Kúdelu, který podepíše v Edenu smlouvu do června 2020, a velmi blízko je i přestup brankáře Ondřeje Koláře. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách. Praha 11:12 20. 1. 2018 (Aktualizováno: 12:06 20. 1. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kúdela přestupuje do pražské Slavie. | Foto: Michal Petřík | Zdroj: SK Slavia Praha

„Jsme moc rádi, že se podařilo Ondrův příchod dotáhnout. Sháněli jsme rychlého konstruktivního stopera. Výhodou Ondry Kúdely je, že v defenzivě může alternovat na pěti postech. Známe ho velmi dobře z Liberce, jedná se o hráče se skvělým charakterem, který skvěle zapadne do kabiny. Věřím, že bude pro Slavii skutečnou posilou," uvedl na klubovém webu k příchodu trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

O přestupu Kúdely i Koláře do Slavie se spekulovalo již několik týdnů. Velkou roli hrál fakt, že červenobílé od prosince vede bývalý liberecký trenér Jindřich Trpišovský a novým sportovním ředitelem je Jan Nezmar, který stejnou funkci zastával ve Slovanu.

„Myslím si, že to také hrálo roli. Mě baví ta chemie mezi trenéry. Když jsem přišel do Liberce, tak jsem je poznával a bavilo mě to mezi nimi, takže doufám, že se bude dařit a že navážeme na naší spolupráci. Myslím si, že jak Honza Nezmar, tak trenér měli na mém přestupu podíl,“ potvrdil Kúdela.

Třicetiletý defenzivní univerzál Kúdela je už druhou zimní slávistickou posilou do obrany. Před týdnem přišel do Slavie z Montpellieru stoper Lukáš Pokorný, který hrál dřív v Liberci právě pod Trpišovským.

Kúdela je vicemistrem světa do 20 let z roku 2007. V české lize má na kontě 253 utkání a 12 gólů.

Z Liberce míří do prahy i posila do brány

Slavia je s Libercem dohodnutá na příchodu posily mezi tři tyče. Brankář Ondřej Kolář by měl ale nejdřív absolvovat zdravotní prohlídku a po ní má klub s Kolářem a jeho agentem jednat o smlouvě. „S Libercem jsme na příchodu brankáře Ondřeje Koláře domluveni. Hráč ale musí ještě v neděli úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku, po které budeme teprve s ním a agenturou Sport Invest, která hráče zastupuje, jednat o smlouvě. Věříme ale, že Ondrův příchod do Slavie je na dobré cestě,“ vysvětlil sportovní ředitel Jan Nezmar. Slavia hlásí první posilu. K týmu se připojil bývalý liberecký stoper Lukáš Pokorný Číst článek Slavii zatím v letošní sezoně scházela v bráně jistota. Jiřího Pavlenku, který v létě přestoupil do bundesligového Werderu Brémy, nahradil v brance Slavie Jan Laštůvka. Zkušený brankář ale nijak nezářil. Už začátkem ledna podepsal pražský klub smlouvu s talentovaným gólmanem Martinem Vantrubou z Trnavy. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant ovšem jarní část sezony dohraje na Slovensku a ke Slavii se připojí až v létě. Také třiadvacetiletý Kolář patřil na podzim k oporám Liberce. V nejvyšší soutěži zatím odchytal 30 zápasů.