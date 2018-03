Fotbalová Sparta má nového trenéra. Stramaccioniho nahradí Pavel Hapal

Sparta oznámila jméno nového trenéra, kterým se stal Pavel Hapal. Ten dříve vedl slovenskou reprezentaci do 21 let. Na Letné podepsal smlouvu do června 2020.

Praha 14:36 6. 3. 2018 (Aktualizováno: 15:10 6. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít