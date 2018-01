Fotbalová Sparta po nepovedeném podzimu zužuje kádr. 'V určité nejistotě je člověk pořád,' říká Bičík

„Trh má své zákonitosti a někdy taky čekáte na příležitosti, které vám trh nabídne. Všeobecně se ví, že máme zájem o rumunského hráče Stanciua a ohledně něj pokračují jednání s Anderlechtem Brusel. Co se týká zužování kádru, tak by mělo přijít ve spojení s odlety na zahraniční soustředění,“ popisuje přestupovou politiku fotbalové Sparty v zimní pauze její mluvčí Ondřej Kasík.

Už v létě obcházel letenskou kabinou strach, kdo že bude balit kufry, aby uvolnil místo novým posilám. Po vypadnutí z Evropské ligy i domácího poháru přichází během zimy logicky čistka v kádru.

Přetlak v plzeňské ofenzivě. 'Máme tři útočníky, které by chtěla většina ligy,' těší Vrbu Číst článek

„Hráči, kteří se dali na profesionální dráhu, moc dobře vědí, že v každém klubu funguje konkurence. Kdokoliv jde do Sparty, ať už je to Čech nebo cizinec, ví, že přichází do vysoce konkurenčního prostředí. Každý hráč musí neustále dokazovat, že si plat zaslouží a že ten motiv, proč přišel, byl oprávněný,“ potvrzuje bývalý trenér Sparty a současný šéf lavičky Bohemians Martin Hašek, že změny v kádru nejsou ničím neobvyklým. Obzvlášť v případě Sparty, která má příliš široký kádr jen pro potřeby ligové soutěže.

„Bylo nám řečeno, že se bude kádr zužovat, a nějakým způsobem se už zúžil. Otázka je, jestli se bude zužovat ještě dál, to je samozřejmě věc vedení. Nervózní jsem nebyl, je to fotbal a změna může potkat každého. V určité nejistotě je člověk pořád,“ bere současnou situaci s nadhledem brankář David Bičík.

Liberec funguje na jiných principech než Sparta, srovnává trenér Holoubek. Nabídku z ligy čekal Číst článek

Spartu už opustili Janko, Mandjeck a Biabiany. Další by je měli brzy následovat. A může jich být víc než se čeká. V přípravě totiž dostávají šanci junioři, kteří, jak ukázal Václav Drchal, jsou připraveni ji využít. Osmnáctiletý útočník včera podepsal navou smlouvu a dnes při premiéře v A-týmu zaznamenal proti Táborsku hattrick.

„Je to krásný začátek, je třeba pokračovat. Nevěděl jsem, že vůbec nastoupím, takže je příjemné, že se to ještě takhle povedlo,“ usmíval se po povedené premiéře Drchal.

V prvním přípravném zápase před jarem se při výhře 7:2 nad Táborskem konečně poprvé trefil v dresu Sparty i Tal Ben Chaim, který byl v létě nejdražší nákupem Sparty v historii. Posila za 76 milionů korun čekala na zápis mezi střelce čtrnáct zápasů.