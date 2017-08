Fotbalová Sparta potřebuje smazat dvougólové manko, aby pokračovala v Evropské lize

Ve dvou soutěžních zápasech nevyhráli ani jednou a branku dali jenom z penalty. Fotbalovou Spartu čeká ve čtvrtek večer zápas, který může rozhodnout, že sezona se bude hodnotit jako neúspěšná už v srpnu, na samém začátku. Letenské čeká odveta 3. předkola Evropské ligy, proti Crvené Zvezdě Bělehrad musí stáhnout manko 0:2. To vše v prakticky novém složení. Praha 15:35 3. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Sparty Andrea Stramaccioni | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Klub udělal velkou změnu, hodně hráčů, trenér, změna filozofie. Pět týdnů a dva soutěžní zápasy, to je málo. Ano, chápu, výsledky povedené nejsou. Musíme tým tvořit a vložit do toho vášeň. Nedělat zbrklá rozhodnutí. Po dvou zápasech nenajdete nějaký celkový balanc, jak by to mělo fungovat. Na jaře hodnoťme, jak se to celé povedlo. Teď je brzy,“ říká trenér Stramaccioni.

Sparta před odvetným utkáním

Jenomže aby zase nebylo pozdě. Hlavně herně a výsledkově. Trenér Andrea Stramaccioni, ale zdá se podle jeho slov, zůstává v klidu. I když ví, že je teď vlastně na začátku své cesty budování týmu. Jen v trochu nešťastném období. V čase, kdy jsou ve hře miliony za postup do Evropské ligy.

Sparta je ve fázi třetího předkola, navíc první duel prohrála o dva góly. Jenomže výkonnost letenských není tam, kde by jí Ital chtěl. V procentech je to prý obtížné vyjádřit.

„Popravdě, teď je těžké období, kdy bych na to měl nějak smysluplně odpovědět. Těžko říct nějaké číslo, nějak to vyjádřit. Někteří hráči se připojili k týmu pozdě. Rosický je na nějakých čtyřiceti, padesáti procentech. Podobné je to u dalších, to není omluva, to je skutečnost, tým potřebuje čas. Situaci nám komplikuje i to, že Crvena Zvezda Bělehrad je v této fázi sezony rozehranější. Je to taková trochu výkonnostní revoluce. A revoluce potřebuje čas. Tohle jsme věděli už od začátku. Je potřeba vytvořit výkonnost, se kterou tu budeme všichni spokojeni,“ říká AndraStramaccioni, trenér pražské fotbalové Sparty.

Výkonnost ale může jít ve čtvrtek večer stranou, fanoušci ji určitě odpustí v případě, že se podaří přes Crvenou Zvezdu postoupit dál. Jestli bude Sparta postupně smazávat dvougólovou ztrátu, můžete posoudit v přímém přenosu Radiožurnálu ze stadionu na Letné. Zápas začne v 19 hodin.