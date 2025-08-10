‚Více rychlosti a síly v ofenzivě‘. Fotbalová Sparta získala ekvádorského reprezentanta Mercada

Fotbalová Sparta Praha angažovala ekvádorského reprezentanta Johna Mercada z portugalského klubu AVS. Podle médií za něj zaplatila zhruba čtyři miliony eur (98 milionů korun). Sparta informovala o příchodu třiadvacetiletého křídelního hráče na svém webu.

John Mercado během zápasu FC Porto vs. AVS Futebol v portugalské lize (15. března 2025)

| Foto: Jose Manuel Alvarez Rey | Zdroj: Reuters

„Třiadvacetiletý křídelník se zkušenostmi z ekvádorské reprezentace působil v posledních dvou sezonách v portugalském AVS, se kterým v minulé sezoně uhájil prvoligovou příslušnost. Johne, těšíme se, až tě uvidíme v tom nejkrásnějším dresu!“ píše klub na webu.

Mercado strávil v AVS dvě sezony, v minulosti působil i v brazilské lize. V minulém roce debutoval v reprezentaci Ekvádoru, jejíž dres obléká také sparťanský obránce Ángelo Preciado.

Rodák z Guayaquilu má za sebou vydařenou sezonu. Za AVS v 36 zápasech vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence. Klub se udržel v nejvyšší soutěži v baráži.

„Chtěli jsme do našich ofenzivních řad přidat více rychlosti a síly, John tato kritéria jednoznačně splňuje,“ řekl prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

„Jde o ekvádorského reprezentanta, velmi dynamického hráče s výbornou akcelerací a pohybem. Díky své univerzálnosti může nastupovat na obou stranách hřiště jako klasické křídlo nebo desítka a vzhledem ke své typologii by v našem systému mohl najít uplatnění i jako wingback,“ uvedl Sivok, jenž zastupuje Tomáš Rosického po jeho květnových potížích se srdcem.

V týmu kouče Briana Priskeho je Mercado pátou novou tváří. Během léta se do Sparty vrátil Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu a přišli také Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce a Kevin-Prince Milla z Dukly.

Nejdražší přestupy do české fotbalové ligy (přepočet na koruny v dobovém kurzu)
 138,1 milionu Malick Diouf (Senegal) Slavia Tromsö leden 2024
125,9 milionu Albion Rrahmani (Kosovo) Sparta Rapid Bukurešť srpen 2024
101,8 milionu Nicolae Stanciu (Rumunsko) Slavia Al-Ahlí červenec 2019
99,5 milionu David Zima (ČR) Slavia FC Turín leden 2024
95,3 milionu Nicolae Stanciu (Rumunsko) Sparta RSC Anderlecht leden 2018
88,2 milionu Divine Teah (Libérie) Slavia Hammarby leden 2025
86,4 milionu Michal Sadílek (ČR) Slavia Twente FC červenec 2025
82,8 milionu Peter Olayinka (Nigérie) Slavia Gent červenec 2018
75,6 milionu Tomáš Chorý (ČR) Slavia Viktoria Plzeň červenec 2024
74,1 milionu Youssoupha Sanyang (Gambie) Slavia Östers IF červenec 2025
73,3 mnilionu John Mercado (Ekvádor) Sparta AVS Futebol SAD srpen 2025

