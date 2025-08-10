‚Více rychlosti a síly v ofenzivě‘. Fotbalová Sparta získala ekvádorského reprezentanta Mercada
Fotbalová Sparta Praha angažovala ekvádorského reprezentanta Johna Mercada z portugalského klubu AVS. Podle médií za něj zaplatila zhruba čtyři miliony eur (98 milionů korun). Sparta informovala o příchodu třiadvacetiletého křídelního hráče na svém webu.
„Třiadvacetiletý křídelník se zkušenostmi z ekvádorské reprezentace působil v posledních dvou sezonách v portugalském AVS, se kterým v minulé sezoně uhájil prvoligovou příslušnost. Johne, těšíme se, až tě uvidíme v tom nejkrásnějším dresu!“ píše klub na webu.
Mercado strávil v AVS dvě sezony, v minulosti působil i v brazilské lize. V minulém roce debutoval v reprezentaci Ekvádoru, jejíž dres obléká také sparťanský obránce Ángelo Preciado.
Fotbalisté Plzně přišli o tři body v nastaveném čase. Nepodařilo se nám vedení zpečetit, říká Koubek
Číst článek
Rodák z Guayaquilu má za sebou vydařenou sezonu. Za AVS v 36 zápasech vstřelil čtyři góly a přidal tři asistence. Klub se udržel v nejvyšší soutěži v baráži.
„Chtěli jsme do našich ofenzivních řad přidat více rychlosti a síly, John tato kritéria jednoznačně splňuje,“ řekl prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
„Jde o ekvádorského reprezentanta, velmi dynamického hráče s výbornou akcelerací a pohybem. Díky své univerzálnosti může nastupovat na obou stranách hřiště jako klasické křídlo nebo desítka a vzhledem ke své typologii by v našem systému mohl najít uplatnění i jako wingback,“ uvedl Sivok, jenž zastupuje Tomáš Rosického po jeho květnových potížích se srdcem.
V týmu kouče Briana Priskeho je Mercado pátou novou tváří. Během léta se do Sparty vrátil Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu a přišli také Santiago Eneme z Liberce, Dominik Hollý z Jablonce a Kevin-Prince Milla z Dukly.
|138,1 milionu
|Malick Diouf (Senegal)
|Slavia
|Tromsö
|leden 2024
|125,9 milionu
|Albion Rrahmani (Kosovo)
|Sparta
|Rapid Bukurešť
|srpen 2024
|101,8 milionu
|Nicolae Stanciu (Rumunsko)
|Slavia
|Al-Ahlí
|červenec 2019
|99,5 milionu
|David Zima (ČR)
|Slavia
|FC Turín
|leden 2024
|95,3 milionu
|Nicolae Stanciu (Rumunsko)
|Sparta
|RSC Anderlecht
|leden 2018
|88,2 milionu
|Divine Teah (Libérie)
|Slavia
|Hammarby
|leden 2025
|86,4 milionu
|Michal Sadílek (ČR)
|Slavia
|Twente FC
|červenec 2025
|82,8 milionu
|Peter Olayinka (Nigérie)
|Slavia
|Gent
|červenec 2018
|75,6 milionu
|Tomáš Chorý (ČR)
|Slavia
|Viktoria Plzeň
|červenec 2024
|74,1 milionu
|Youssoupha Sanyang (Gambie)
|Slavia
|Östers IF
|červenec 2025
|73,3 mnilionu
|John Mercado (Ekvádor)
|Sparta
|AVS Futebol SAD
|srpen 2025