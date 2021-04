UEFA nevyřadí týmy superligy ze soutěží. To by zkrachovala, míní fotbalový expert Luhový

Dvanáct velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie v pondělí oznámilo, že založilo uzavřenou nezávislou superligu určenou pro nejsilnější týmy. Evropská fotbalová unie (UEFA) tento krok odsoudila a týmům pohrozila, že je vyřadí ze všech evropských i domácích soutěží a jejich hráči nebudou smět reprezentovat. Podle fotbalového experta Milana Luhového je to ale „totální nesmysl“. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že by pak UEFA zkrachovala. Praha 14:11 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Toni Kroos z Realu (vpravo) v souboji s barcelonským Sergiem Busquetsem | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters

Proč velké kluby superligu zakládají?

Projekt superligy se připravuje delší dobu. Je to otázka peněz, otázka prestiže a i toho, že narůstá počet zápasů jak národních mužstev, tak klubů. Takže zátěž je obrovská a nejlepší týmy světa, které přináší nejvíc peněz, jsou tak trochu poškozované. Zátěž pro ně je náročnější, protože každý se proti nim chce vytáhnout. A peněz po odtržení pro ně bude daleko více.

Projektu se mají v tuto chvíli účastnit týmy z Anglie, Španělska a Itálie. Proč se neúčastní třeba Německo nebo Francie?

Myslím, že postupem času se budou účastnit také. Ale Němci, a hlavně Bayern, jsou trochu solidárnější v této oblasti. Vzpomeňme na to, když Borussie Dortmund krachovala, tak jim Bayern pomohl finančně, protože dobrá konkurence je tlačí k tomu, aby byli ještě lepší. Nechtěli mít monopol na tituly. Takže v tomto ohledu je jejich postup samozřejmě opatrnější.

Ale myslím si, že časem se přidají také. Ze začátku nechají velkou vlnu protestu zacílit na ty největší kluby, ale časem to opadne a myslím, že se přidají i Bayern a Dortmund a přidá se i někdo z Francie.

Bude to jenom Německo a Francie, nebo byste tam případně viděl i nějaké týmy z jiných zemí? Napadá mě třeba Ajax Amsterdam.

Může tam být Ajax, může tam být z Portugalska Benfica a Porto, protože to jsou kluby, které mají obrovské stadiony, obrovské divácké zázemí, mají návštěvnost i sledovanost. To je všechno, co generuje peníze. Je potřeba se dívat na velké kluby, které za sebou mají masy lidí a velkou nákupní sílu. Takže tam se to podle mě orientuje.

Myslím, že časem týmy z Francie, Německa a Portugalska obohatí soutěž. A z Nizozemska Ajax určitě, PSV se k tomu také asi přidá, protože to jsou dva největší kluby v Nizozemsku.

Říkal jste, že důvody vzniku superligy jsou zátěž a zároveň i peníze. Kde je tam problém ohledně těch peněz?

Tím, že vytvoří superligu, tak dostanou ještě víc. Samozřejmě náklady velkých klubů jsou vysoké. A když někdo přijde, že ten produkt prodá za daleko více peněz, tak samozřejmě půjdou tam. Když se podíváte, tak Real Madrid rekonstruuje stadion – bude to nejmodernější stadion na světě. A to stojí peníze. A pak máte tréninková centra a investice do toho, aby hráči byli co nejlepší. Takže to je všechno nákladná položka a někde se to musí generovat. Nestačí to generovat jen v ligových soutěžích nebo v systému Ligy mistrů.

Ta je myslím už trochu okoukaná a pro velké kluby je náročná v tom, že se musí probíjet ve skupinách. Proto přistoupily ke změně. Ale to je normální vývoj, protože se dostaly na nějakou úroveň a už stagnují. Už to není ono. Potřebují nový náboj. Motivace u hráčů už není taková. Potřebují nový náboj, něco nového. Myslím, že pro vývoj fotbalu je to pozitivní.

Zbaví se vlivu

Mluví se také o odstranění nejistoty týmů, jestli se do evropských pohárů dostanou. Protože když se podíváme třeba na Arsenal, tak ten zatím nemá jisté, že bude příští rok hrát evropské poháry.

Nemyslím si, že by to byl ten důvod. Je potřeba hledět na to, že o velkých klubech třeba v Lize mistrů rozhodují lidé, které volí jednotlivé fotbalové svazy. Vezměte si, že se tam dostává různá sorta lidí a velké kluby s nimi musí jednat o různých věcech. Musí pak trpět, že jsou pod vládou někoho, kdo nemá stejné postavení.

UEFA a FIFA jsou lidé volení z fotbalových svazů. Vezměte si, že by Pelta byl ve výkonném výboru a ten rozhoduje o Realu Madrid, Manchesteru United a takových věcech. Teď jsou tam nějací Balkánci. Takže i tato věc hraje roli. Chtějí se zbavit vlivu těchto skupin na řízení soutěží a ta finanční stránka jim dává obrovský vliv.

Jasně, je tam druhá stránka věci, že menší kluby, jako Slavia Praha a další, se nebudou utkávat s těmito kluby. Ještě není dořešené, jak by to bylo. Malé kluby si můžou stěžovat, že se nebudou moci zlepšovat. Ale myslím, že mužstva v Evropě se posunula na určitou úroveň.

A i když se nejlepší kluby odtrhnou, zůstanou desítky dalších špičkových klubů, které si budou ověřovat svoji kvalitu, budou se s nimi setkávat a z toho se potom bude generovat nějaký počet klubů, který se může dostat do špičky. Takže to je další motivace pro nižší kluby, aby se zlepšovaly v předkvalifikační části, aby mohly vstoupit do společnosti světových hvězd. Myslím si, že to není na škodu a může to pomoci fotbalu.

Milan Luhový Milan Luhový je bývalý slovenský fotbalový útočník, československý reprezentant, účastník Mistrovství světa 1990 v Itálii. V letech 1988 a 1989 se stal nejlepším střelcem československé fotbalové ligy. Komentuje fotbalové dění.

Proti vzniku superligy se staví UEFA, FIFA a i někteří státníci. Proč?

UEFA a FIFA se vždy budou stavět proti, protože jim berou byznys. To je normální. Můžou mluvit o loajalitě, kolektivizaci, aby to bylo pro všechny stejné. Ale na druhou stranu každý má svoji pravdu. Myslím si, že největší týmy, které generují ten největší zisk, už dosáhly stropu a chtějí se posunout někam jinam. A státníci? Ty neberu vůbec vážně. To nemá smysl ani komentovat.

Fotbal je velký byznys, točí se v něm velké peníze. Velké týmy potřebují generovat více peněz a méně zápasů. Je lepší méně kvalitnějších zápasů než více průměrných nebo méně kvalitních zápasů.

UEFA nemá páky

Může skutečně UEFA vyřadit týmy superligy ze všech soutěží včetně domácích?

To neudělají. To by zkrachovala celá UEFA. Velké kluby generují největší peníze. Vezměte si, že by Real Madrid a Barcelona nehrály španělskou ligu. To pak můžou zavřít. To je to, co generuje nejvíc peněz. Když odešel Cristiano Ronaldo z Realu Madrid a opustil španělskou ligu, tak poklesly zisky. Kdyby Messi opustil Barcelonu, tak soutěž přijde o dva klíčové hráče. Kdyby Real a Barcelona opustily španělskou ligu, tak to můžou zavřít. To je totální nesmysl, to nikdy neudělají.

Jak velký problém by byl, kdyby skutečně UEFA a FIFA zakázaly hráčům z klubů hrajících superligu reprezentovat? Neodradilo by to hráče v přestupu do nich?

Můžou tím vyhrožovat, ale vezměte si, že tato soutěž vygeneruje spoustu peněz. Takže hráč si řekne: „Kašlu na národní tým, budu hrát za Real Madrid, za Barcelonu, za velké kluby a tam dostanu balík peněz. Tak nebudu hrát čtyřikrát ročně za nároďák, nebudu na mistrovství světa.“

Samozřejmě je to po sportovní stránce trochu deprimující, ale na druhou stranu UEFA a FIFA nemají páky, aby vyřadily největší hvězdy, protože sledovanost mistrovství Evropy i světa, kde nebudou ti nejlepší, poklesne. A ti, co kupují televizní práva, řeknou: „Zaplatíme o 50 procent méně.“

Tyto vyjednávací taktiky, vyhrožování a tak dále... Myslím, že to nebude tak horké. Je to jen ze začátku ze strachu vypuštěné nějaké info. Když ale máte kvalitu produktu v rukou – jako ty největší kluby – tak ten, co organizuje nějaké soutěže, si nemůže klást velké podmínky. UEFA a FIFA mají vysoké náklady. Je to uměle držený produkt, který takhle nemůže fungovat.