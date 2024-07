Euro skončilo a s ním i některé hvězdy. Müller i Giroud už reprezentační dres neobléknou

Už před evropským šampionátem bylo jasné, že to bude poslední turnaj německého záložníka Toniho Kroose. Ten skončil s fotbalovou kariérou nadobro.

Jeho krajan čtyřiatřicetiletý Thomas Müller dává sbohem jen reprezentaci. A sbohem dává fanouškům ve videu na sociálních sítích.

„Po 131 zápasech a 45 gólech říkám německé reprezentaci sbohem. Zahrál jsem si na osmi velkých turnajích a zvedl trofej pro mistra světa. Děkuji vám za podporu a držte se mnou palce národnímu týmu na světový šampionát v roce 2026, to teď dělám já. Už jako fanoušek na tribuně a ne jako hráč na zelených trávnících,“ prohlásil Müller.

Müller zmínil i titul mistrů světa. Získal ho mimochodem společně s Kroosem před deseti lety v Riu de Janeiru. Kromě nich zbývá v Die Mannschaftu ze zlaté soupisky z Brazílie už jen brankář Manuel Neuer. Ten je ještě o čtyři roky starší než Müller. Konec ale ještě nehlásí.

Další mistr světa, který v reprezentaci končí, je sedmatřicetiletý útočník Olivier Giroud. Toho si budou fanoušci navždy pamatovat jako nejlepšího střelce francouzské historie.

Nasázel 57 branek. Rekord v počtu gólů Thierryho Henryho překonal Giroud na posledním světovém šampionátu v Kataru. A to při vítězství v osmifinále nad Polskem 3:1.

„Byla tu moje žena, děti i kamarádi z dětství. Je skvělé, že se mi to podařilo před nimi. Vždycky jsem chtěl Henryho rekord překonat a teď jsem to opravdu dokázal. Už se na to nemusím soustředit,“ Giroudovi se to podařilo navzdory tomu, že v národním týmu začal pozdě, až v 25 letech.

Pro porovnání - ve stejném věku je teď Kylian Mbappé. Ten už má ale na kontě v reprezentaci 48 gólů. Takže Giroud by si měl rekordu užívat, jak jen to jde, Mbappé ho rychle stíhá.

Kromě Müllera a Girouda už reprezentační dres neoblékne také dvaatřicetiletý Švýcar Xherdan Shaqiri.

Žádný jiný Švýcar nestartoval na sedmi velkých mezinárodních turnajích. A co víc - je to jediný fotbalista, který skóroval na posledních třech světových a třech evropských šampionátech.

Hvězdy v dresu národních celků se ale kromě Evropy loučí i v Jižní Americe. Ángelu di Maríovi se totiž podařilo něco, co třem předchozím zmiňovaným hráčům ne. Reprezentační kariéru zakončil titulem. S Argentinou totiž ovládl Copu América po vítězství 1:0 po prodloužení nad Kolumbií.

