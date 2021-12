Fotbalový rok 2021 nabídl návrat diváků, přestupy Messiho s Ronaldem či pokus o založení superligy

Fotbalový rok 2020 byl temnou připomínkou toho, jak důležitá je pro vrcholový sport přítomnost diváků. Soutěže byly odkládány, přerušovány nebo se odehrávaly před prázdnými tribunami. Rok 2021 byl z tohoto ohledu pozitivnější. Redakce iROZHLAS nabízí výběr událostí, které za posledních dvanáct měsíců nejvíce rezonovaly fotbalovým světem. Praha 14:20 28. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi v slzách na tiskové konferenci oznámil konec svého dlouholetého působení v Barceloně | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

Rangers versus Česko

Český a skotský fotbal se v roce 2021 potkal celkem třikrát. Kromě vzájemného utkání na Euru poměřily síly i obě pražská S a glasgowští Rangers. A hlavně kvůli březnové odvetě, kdy Slavia vyhrála na Ibrox Stadium 2:0, vznikla mezi fotbalovými komunitami z obou zemí nenávist.

V závěru vyhroceného zápasu, ve kterém brankář Ondřej Kolář utrpěl zlomeninu obličeje a Rangers dostali dvě červené karty, pošeptal Ondřej Kúdela něco do ucha záložníkovi domácích Glenu Kamarovi. Tím rozpoutal melu, která dodnes neutichla. Podle finského záložníka černé pleti ho totiž Kúdela nazval „opicí“ a po zápase pak Kamara napadl českého obránce pěstmi.

Oba hráči dostali tresty a situace vyvolala množství emocí jak na sportovní, tak na politické scéně. Pokračování dostala kauza na podzim. Tentokrát podle Rangers rasisticky uráželo Kamaru dětské publikum na Letné v zápase Evropské ligy, kde dostal záložník červenou kartu. UEFA v tomto případě za pravdu týmu z Glasgow nedala. Skotským mistrům se tak v nejbližší budoucnosti asi bude chtít většina českých týmů v evropských pohárech vyhnout.

Glen Kamara (vlevo) v potyčce s Ondřejem Kúdelou | Foto: ANDREW MILLIGAN | Zdroj: Reuters

Překvapivý triumf Chelsea

V ročníku Ligy mistrů, který se téměř kompletně odehrál před prázdnými tribunami, vzešel nečekaný mistr. Chelsea se v zimě nacházela na osmém místě tabulky anglické Premier League a většina expertů dávala největší šance na zisk trofeje pro vítěze Ligy mistrů týmům jako Bayern Mnichov, Paris Saint-Germain, Real Madrid nebo Manchester City.

Londýnský klub ale po Franku Lampardovi převzal německý stratég Thomas Tuchel a prakticky „mávnutím kouzelného proutku“ situaci v klubu změnil. Přechod na pětiobráncový systém udělal z Chelsea defenzivně silný tým a vpředu se začala prosazovat i letní posila Kai Havertz.

A právě německý záložník rozhodl v květnu finále Ligy mistrů proti Manchesteru City, čímž z Chelsea udělal podruhé v její historii šampiony Evropy. Další favorité odešli s prázdnou, PSG a Real Madrid se rozloučili v semifinále, Bayern dokonce ve čtvrtfinále.

Vzestup a pád superligy

19. dubna se fotbalový svět probudil s šokující zprávou: 12 největších klubů z Anglie, Španělska a Itálie oznámilo, že zakládá vlastní elitní fotbalovou soutěž, takzvanou superligu. Projekt, o kterém se mluvilo už několik let, tak poprvé dostal reálnou podobu.

Idea soutěže, která měla dostat Real Madrid, Barcelonu, Juventus, Manchester City, Chelsea a další kluby mimo rozhodovací vliv UEFA, se ale ve společnosti setkala s nesouhlasem. UEFA vyhrožovala sankcemi a vyřazením ze svých soutěží, fanoušci demonstrovali a samotní hráči si stěžovali, že vidina soukromé soutěže, ze které nelze sestoupit, nesouzní s férovými principy sportu.

Superliga měla nakonec jepičí život. Po vlně odporu z projektu jako první vycouvaly anglické kluby a k soutěži nakonec zůstala upsaná jen trojice Real Madrid, Barcelona a Juventus. Žádné sankce nakonec nepadly a celá situace byla zametena pod koberec, ale způsob, jakým chtěly velkokluby upřednostnit zisk, zanechal ve fotbalovém prostředí hořkou pachuť.

Odložené Euro 2020

Sotva skončilo finále Ligy mistrů, fanoušci už se začali připravovat na další fotbalový svátek, který jim předchozí rok sebrala pandemie koronaviru – mistrovství Evropy. Turnaj nabídl vysoký počet kvalitních zápasů, krásných gólů a nezapomenutelných momentů. Mezi ně bohužel patří i ty nepříjemné, kolaps Dána Christiana Eriksena před stovkami kamer vyděsil fanoušky po celém světě, lékaři ale naštěstí záložníkovi dokázali zachránit život.

Český tým nejel na turnaj jako medailový aspirant, na šampionátu ale zanechal dobrý dojem. Především díky pětigólovému Patriku Schickovi, na jehož parádu z půlky hřiště proti Skotsku se jen těžko zapomíná, a brilantnímu výkonu proti Nizozemsku se svěřenci Jaroslava Šilhavého dostali do čtvrtfinále, kde nestačili na černého koně z Dánska.

2️⃣4️⃣ Který gól by se asi mohl skrývat v posledním okénku našeho adventního kalendáře pic.twitter.com/N25anT4z53 — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) December 24, 2021

Mistrovství Evropy vyhrála Itálie, která po letech bavila kombinačním fotbalem a emotivním herním projevem. Blizoučko první trofeji po 55 letech byla Anglie, o jejím selhání ale rozhodla ve finále penaltová loterie a skvělý italský brankář Gianluigi Donnarumma.

Přestupy Ronalda a Messiho

Jakmile skončil evropský šampionát, roztočil se letní přestupový kolotoč. A letos stál za to, na spadnutí byly například přestupy Harryho Kanea či Kyliana Mbappého. Dres ale nakonec překvapivě změnili dva nejlepší fotbalisté posledních patnácti let – Cristiano Ronaldo a Lionel Messi.

Ronaldův návrat do Manchesteru United byl především nostalgickou senzací, Portugalec se do Anglie vrátil po 12 letech a místní fanoušci div nevyprodali všechny dresy s jeho jménem. Mnohem kontroverznější byl odchod Messiho do PSG, argentinského útočníka totiž z jeho milované Barcelony vytlačila finanční situace. Se slzami v očích tak oznámil, že poprvé v dospělé kariéře změní působiště.

Ačkoliv někteří Ronaldovu roli v Manchesteru United kritizovali, fakt je takový, že i v šestatřiceti letech dokazuje útočník skvělou střeleckou formu, když se v 17 zápasech trefil třináctkrát. O dva roky mladší Messi si zatím v nové soutěži zvyká, ve Francii dal jen jednu branku, dalších pět ale přidal v Lize mistrů.

Návrat diváků

Asi ta nejzásadnější změna pro fotbalisty oproti roku 2020 byla, že už nemuseli hrát před prázdnými tribunami. Nějakou dobu to kvůli pandemii covidu trvalo, ale evropské ligy nakonec začaly v květnu pouštět na stadiony menší skupiny fanoušků. Výbuchy radosti příznivců Chelsea a Villarrealu ve finále Ligy mistrů a Evropské ligy byly krásným připomenutím toho, že fotbal se vrací do normálu.

Fanoušci si tak mohli naživo vychutnat i Euro, z čehož těžila právě například česká reprezentace, když za bouřlivé atmosféry v Budapešti porazila Nizozemce 2:0. V srpnu už se rozjela většina soutěží s plnou kapacitou.

Ačkoliv mutace omikron donutila mnohé soutěže vrátit se v posledních týdnech roku zpět do modelu bez diváků, fotbalová komunita věří, že jde pouze o dočasná řešení a že fotbal v roce 2022 bude opět psát své příběhy před vyprodanými stadiony.