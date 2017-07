Fotbalový talent Graiciar je z Itálie zpět v Liberci: Rozdíly jsou obrovské, budu si muset přidávat

Itálie má zájem o mladé české fotbalisty. Na odchodu je nyní teprve osmnáctiletý liberecký útočník a odchovanec karlovarského fotbalu Martin Graiciar. Fiorentině se upsal na pět let. V nadcházející sezóně ale bude ještě hájit barvy Slovanu a zůstane pod Ještědem. Liberec 9:30 25. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Graiciar podepsal pětiletou smlouvu s Fiorentinou | Foto: facebookový profil Martina Graiciara

„Z fotbalových věcí bych ocenil hbitost. Umí být v pravý čas na pravém místě a má dobré zakončení pravou nohou. K osobnímu životu nebo financím přistupuje hrozně racionálně, na svůj věk je mentálně hrozně vyspělý, je to i zásluha táty, v tomhle je hrozně připravený, proto je tak daleko,“ chválí pro Radiožurnál kouč Liberce Jindřich Trpišovský Martina Graiciara.

Poctivá a tvrdá práce přinesla osmnáctileté naději českého fotbalu lákavou nabídku. Ozvala se Fiorentina a mladík odletěl do Itálie podepsat pětiletou smlouvu. Pak se vrátil na stadion U Nisy, kde bude ještě rok hostovat.

„Absolvoval jsem s nimi šest tréninků a viděl dva zápasů, do těch mě nechtěli. Přijel jsem po Euru, tak mi dali volnější režim,“ vysvětluje 18letý útočník, proč si nepřipsal první start ve fialovém dresu.

„Myslím, že v trénincích jsem obstál, ale viděl jsem obrovské rozdíly mezi Českem a Itálií, spoustu věcí, na kterých musím pracovat. Ať už je to rychlost práce s balonem nebo technika. Je to na úplně jiné úrovni než tady,“ srovnává tréninky na Apeninském poloostrově a pod Ještědem.

Snad i proto si nabídky váží. Za rok v létě by se mohl za další fotbalovou štací skutečně vydat, pokud půjde vše hladce. „Je to potěšující. Fiorentina je jeden z nejlepších týmů v Itálii. Sen je Anglie nebo Německo, ale pro mladého hráče je Itálie nejlepší odrazový můstek.“

Podpisem pětileté smlouvy všechno teprve začíná. Teď bude záležet jen na něm, jak se o šanci zahrát si italskou Sérii A popere. Ještě rok bude hostovat v Liberci, i tam se bude muset snažit o místo v základní sestavě.

„Po každém tréninku si musím přidávat, abych se dostal na úroveň hráčů v Itálii. Je těžké se prosadit tady, natož pak v italské lize. Kdybych to jejich soustředění neviděl, nevěděl bych, jakou mám motivaci. Člověk by si to neměl moc vzít, nejdůležitější je, aby se mi z toho nezatočila hlava. Snažím se od toho oprostit, jsem hráč Liberce a budu se snažit odvést co nejlepší práci,“ uvědomuj e si Martin Graiciar.

