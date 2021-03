Od Kúdely to byla obrovská taktická chyba. V Británii jsou na rasismus hypercitliví, míní Hošek

Výsledek zápasu 2-0 pro pražskou Slavii nad Glasgow Rangers není to, co se aktuálně ve fotbalových kuloárech řeší. Veřejnost si všímá zlomené čelní kosti brankáře Ondřeje Koláře po „kung-fu“ kopu Kemara Roofeho a také incident, kdy byl slávistický obránce Ondřej Kúdela napadený uvnitř stadionu. Pozápasové dění komentoval ve vysílání Českého rozhlasu Plus Jiří Hošek ze serveru SeznamZprávy, který britský fotbal dlouhodobě sleduje. Rozhovor Praha 14:24 19. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólman Kolář vzápětí skončil na nosítkách a se stehy na hlavě | Zdroj: Reuters

Je Glasgow Rangers tým, který hraje takhle tvrdě až brutálně, nebo to bylo spíš překvapení?

Oni rádi hrají od podlahy, ale myslím si, že ve čtvrtek večer se to opravdu vymklo kontrole. Bohužel v tom sehrál, eufemisticky řečeno, roli nepřesvědčivý izraelský rozhodčí Orel Grinfeeld, který úplně ztratil otěže zápasu, vůbec nepochopil, o jaké emoce jde a v podstatě i on umožnil svým výkonem hráčům Rangers, aby hranici té surovosti posunuli až tam, kam se stalo. Myslím si, že měl sáhnout po červené kartě už v prvním poločase.

Faktem je, že český obránce opravdu něco záložníkovi tmavé pleti za zakrytými ústy řekl. Jak pravděpodobné podle vás je, že to opravdu byla rasistická poznámka? Jen doplním, že v samotné Slavii hraje několik hráčů tmavé pleti.

Dvě poznámky. Podle mě to byla od Kúdely obrovská hrubá chyba. Myslím si, že je velmi pravděpodobné, že asi nešel říct Kamalovi do ouška, kdy jede příští vlak na Nymburk, i když to třeba nemusela být rasistická poznámka. Takže z jeho strany: v situaci, kdy hrála Slavie proti devíti mužům soupeře, vedla 2:0, tohle byla obrovská taktická chyba.

Druhá poznámka je ta, že celé vnímání problematiky rasismu ve Velké Británii a v České republice, a nejedná se jen o fotbalovou komunitu, je diametrálně odlišné. To jsou dva úplně, ale úplně odlišné světy. V Británii platí, zvlášť teď v době (hnutí) Black Lives Matter, kdy vidíme, že se poklekává před jednotlivými zápasy, že je to téma jako hrom, je tam hypercitlivost na tuhle věc a troufám si říct, že tam platí jakási presumpce viny. Když se podíváme na to, jak píše ostrovní tisk, tak tam v podstatě všichni vycházejí z toho, že to rasismus ze strany Ondřeje Kúdely byl a určitě tam došlo k určitému, velmi zbytečnému poškození image pražské Slavie.

Pozápasové dění

Jedna věc je, když hráčům ujedou nervy na hřišti, ve vypjatých situacích dojde k nějaké strkanici. Ale tady došlo k bitce v útrobách stadionu, po které Slavie dokonce volala policii. Už je jasné, co se tam vlastně stalo?

Mě budou hrozně zajímat záběry z útrob stadionu. Británie je teď prošpikovaná kamerovými systémy. Velmi bych se divil, kdyby na nějakém záběru ten incident mezi Kúdelou a Kamalou nebyl. Mě jeden ze členů Slavie ještě v noci psal, že to nebyl ani Balkán, že to byla situace naprosto bezprecedentní, kdy se všichni cítili fyzicky v ohrožení. Je to něco, z čeho by se měly vyvodit velmi přísné důsledky. Podle popisu situace se navíc tyhle incidenty děly před svědky, včetně delegáta UEFA. Budu velmi zvědavý, jak bude vypadat zápis o utkání, včetně reakce člena UEFA, který dohlížel na tu pořadatelskou službu a na to, jakým způsobem je ten zápas zorganizovaný. Ale že se něco takového stane v roce 2021, je neuvěřitelné.

A můj poslední komentář je ten, že kdyby Rangers nehráli proti týmu ze střední, nebo jak oni říkají z východní, Evropy, kdyby hráli proti německému, francouzskému týmu, tak se takovýmhle až neandrtálským způsobem nechovali.

Jaké to nyní bude mít dozvuky? Jak se takové situace obvykle řeší?

My jsme se po tom pídili v SeznamZprávách a dobrá zpráva v té sportovní linii je, že Slavii by nemělo hrozit vyloučení ze čtvrtfinále Evropské ligy nebo něco takového. Je pravděpodobné, že se zahájí disciplinární řízení s Rangers, je docela možné, že se zahájí disciplinární řízení se Slavií nebo spíš konkrétně s hráčem Kúdelou, je možné, že když se mu prokáže nějaké znevažující chování týkající se barvy pleti, že dostane opravdu dlouhý distanc, standard je 10 zápasů minimálně. To je pravděpodobný scénář. Ale bude to samozřejmě velmi záležet na dokazování, které asi nebude vůbec snadné.

Jak informuje britský tisk o zápase a o tom celém, co se kolem něj dělo?

Já si myslím, že třeba BBC, když si čtu články na webu, tak referuje velmi férově. Neopomíjí ani zmínit postoj Slavie, její oficiální prohlášení. Mě musím říct nemile překvapilo, jak se ze strany samotných Rangers nebo skotského tisku opomíjí ten brutální faul na brankáře Koláře, který, jak jsme říkali, má zlomenou čelní kost. Tento incident rasismus úplně překryl. Ale myslím si, že se to bude dál ještě posouvat. Rozhodně je to něco, co je velmi výbušné a píše se o tom opravdu hodně.