Ohledně trenérství s nikým nejednáme. Prioritou je postup na Euro, ujišťuje předseda fotbalové asociace

Vedení fotbalové Slavie oznámilo, že podá protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA v souvislosti se včerejším zápasem Evropské ligy AS Řím Slavie Praha. Příznivci Slavie si stěžovali na chování policistů a pořadatelů, na provokace, šikanu, na to, že po zápase museli zůstat přes hodinu a půl na stadionu, než je pořadatelé pustili ven.

Vy jste členem výkonného výboru UEFA: Přijde vám to, jak se v Itálii chovali ke slávistickým fanouškům, v pořádku?

Za fotbalovou asociaci jsme Slavii nabídli součinnost v čemkoliv bude potřeba. Jak na úrovni mojí úrovni, tak i na úrovni našeho bezpečnostního manažera. Neznám ale detaily. Ty se dozvím, až budu mluvit s vedením Slavie.

Je třeba odlišit to, co třeba zanedbala UEFA. Měla tam delegáta, další lidi, bezpečnostního manažera a nevím přesně, co se tam odehrávalo. A potom druhá oblast je italská policie. Některé věci ale můžete těžko ovlivnit. Ty zprávy jsou ale skutečně znepokojivé.

Chápu správně z vašich slov, že Slavie se na vás oficiálně neobrátila?

Zatím ještě ne, ale ten kontakt je kdykoliv možný.

Pokud Slavie píše o protestu, je možné, že by se FAČR k tomu protest připojil?

Porozuměl jsem tomu tak, že Slavie protestuje především proti postupu italské policie.

Citoval jsem z oficiálního prohlášení Slavie, kde je protest proti počínání italské policie a podcenění situace ze strany UEFA.

To jsou dvě rozdílné věci. Protest proti postupu italské policie je potřeba směřovat na orgány Italské republiky, což si myslím, že se odehrálo prostřednictvím naší ambasády. Protest směrem k UEFA: k tomu je potřeba shromáždit indicie a důkazy, jak o nich Slavie hovoří. V tom ji nepochybně budeme nápomocni.

Šilhavý ve vedení?

Jak velká je pravděpodobnost, že i po konci listopadu bude jejím trenérem Jaroslav Šilhavý? Počítáte jako předseda fotbalové asociace spíš s tím, že povede mužstvo i po prvním prosinci, nebo s tím, že trenérem bude někdo jiný?

O tom rozhodne výkonný výbor podle toho, jak rozhodne sama kvalifikace. Tyto záležitosti byly v poslední době poněkud démonizovány.

Co tím myslíte? Že to není tak vážné úvahy o tom, že by Jaroslav Šilhavý po prvním prosinci netrénoval národní tým?

Chtěl jsem říct, že nám zbývá 17. až 20. listopadu odehrát dvě utkání. Naším jednoznačným cílem je postup na Euro. To mužstvo povede Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým. Je to to hlavní a chceme pro ta dvě utkání udělat všechno.

Na druhé straně podle toho, co jste oznámili, tak posledního listopadu Jaroslavu Šilhavému má skončit smlouva. Jednáte v tuto chvíli s nějakými možnými nástupci?

Nejednáme s nikým. Výkonný výbor vyhodnotil všechny varianty. Proto jsme diskutovali i další možnosti.

Soustředili jsme se ale na to, že nakonec dáme přednost rozhodnutí, že v závěrečných zápasech kvalifikace povede mužstvo Jaroslav Šilhavý. Po skončení kvalifikační skupiny a podle toho, jak se umístíme a jak se celá ta záležitost se vyvine, tak budeme postupovat dál.

Vy jste po jednání výkonného výboru Fotbalové asociace minulý týden, kdy se řešil další osud Jaroslava Šilhavého, prohlásili, že smlouva s ním skončí 30. listopadu. Původně ta smlouva měla být taková, že pokud český tým postoupí na Mistrovství Evropy, tak se kontrakty Jaroslava Šilhavého měl automaticky prodloužit. Jak jste přiměli Jaroslava Šilhavého k tomu, že ta smlouva skončí?

Jednali jsme o tom v průběhu výkonného výboru a bez ohledu na to, že je i varianta postupu na Mistrovství Evropy, ale na druhou stranu je tato smlouva kdykoliv vypověditelná.

Předpokládám ale, že se potom platí odstupné, které nemusí být úplně nízké.

Samozřejmě i to je součástí celkového rozhodování. Chtěl připomenout, že Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým se vzdal odstupného v případě v případě nepostupu.

To znamená, že kdyby Česko postoupilo na Mistrovství Evropy, tak v tom případě by odstupné Jaroslav Šilhavý dostal?

Ano.

To znamená, že tak, jak to bylo prezentováno, že smlouva jednoznačně končí, tak to není úplně pravda?

Je tam kombinace obcí. Nechtěl bych tady s diskusí o různých variantách oslabovat cíl – soustředění se na to, že chceme vynaložit maximum, ať už trenér, realizační týmy, my jako funkcionáři a samozřejmě především hráči, abychom postoupili na Euro.

Na druhé straně z toho, co jste říkali minulý týden na tiskové konferenci, jsem vyrozuměl, že na začátku prosince se výkonný výbor sejde a bude řešit další osud Jaroslava Šilhavého.

Výkonný výbor se sejde v každém případě a bude vyhodnocovat kvalifikaci.

Nástupce

Když budete vyhodnocovat, bude na stole dilema: Jaroslav Šilhavý ano/ne, nebo počítáte s tím, že bude několik variant? Jaroslav Šilavý, trenér B, trenér C, trenér D a budete vybírat, kdo by byl nejlepší?

To je spekulativní otázka a předčasná. My teď během měsíce potřebujeme maximálně napnout síly na ta dvě utkání.

Tomu rozumím, ale pokud za měsíc a dva týdny máte rozhodovat o trenérovi národního týmu, tak už byste měli mapovat situaci, kdo by byl k dispozici, za jakých podmínek, jestli by o to stál…

Netlačme se do „kdyby“ a do spekulací. Mužstvo vede Jaroslav Šilhavý a jeho realizační tým a 17. a 20. listopadu hrajeme dvě utkání a to je podstatné. Pak to Výkonný výbor vyhodnotí.

Působí to na mě tak, že pokud se reprezentaci ta utkání povedou, tak Jaroslav Šilhavý bude pokračovat dál. Berete to tak?

Beru to tak, že ty věci vyhodnotí Výkonný výbor. Vyhodnotí výsledky, hru, celou kvalifikaci a vyhodnotí další faktory. O tom teď nechci spekulovat.

Když jste před deseti dny podpořili Jaroslava Šilhavého, tak jste mluvil o tom, že jste zvažovali rizika a zvolili konzervativní řešení. Kdyby to v těch dalších dvou zápasech nevyšlo, zvažoval byste rezignaci, pokud by reprezentace nepostoupila na Euro?

Na Výkonném výboru jsme řekli, že to budeme vyhodnocovat podle toho, jak utkání dopadnou. Některé zápasy, výsledky i výkony nebyly takové vzhledem k průběhu kvalifikační skupiny. Jinak bychom tady třeba dnes seděli a radovali se z postupu na Euro. Chtěli jsme vyslat impuls a teď jsme ve shodě, že je nutná mobilizace.

A kdyby to nevyšlo, nabídl byste rezignaci?

Zatím jsme o tom neuvažovali, protože pořád věřím, že…

Říkáte my, ale já se ptám vás osobně.

Já zatím předpokládám, že na Euro postoupíme, takže ta otázka není aktuální.

Když jste rozhodovali o Jaroslavu Šilhavém, řekli jste i to, že realizační tým reprezentace bude pod drobnohledem a že bude probíhat intenzivnější komunikace mezi vámi a kolegy z vedení asociace. Ve čtvrtek měla odejít širší nominace reprezentace na ty dva klíčové zápasy. Je výsledkem třeba to, že tam jsou jména, která tam dosud nebyla?

Bavili jsme se o tom a myslím, že tam nedojde k žádnému překvapení, protože širší nominace jsou desítky hráčů. Slouží to k tomu, aby kluby, které budou hráče uvolňovat do užší nominace, byly informovány. Jedná se především o zahraniční kluby, protože to je povinnost, kterou nám ukládá FIFA. Žádná překvapení nečekejme, půjdeme do toho s desítkami hráčů toho nejlepšího, co Česko má.

Hodně se spekulovalo o Antonínu Barákovi. Je v širší nominaci?

Tonda Barák a jeho případ je záležitost trenéra Šilhavého. Komunikaci mezi ním a hráčem bych teď nechtěl komentovat.

A můžete říct, jestli je v té širší nominaci?

Ta širší nominace právě probíhá, takže je to administrativní záležitost a teď to neumím potvrdit.

Národní stadion

Česká fotbalová reprezentace podle nového žebříčku FIFA poprvé po třech letech kleslo do páté desítky na 41. místo. Naopak na klubové úrovni Česku koeficient roste a postoupili jsme na 13. místo. Není to další náznak, že by se vedení reprezentace mělo změnit? Nemělo by se ve chvíli, kdy se daří českým klubům, dařit i české reprezentaci?

To pojítko je pochopitelně v tom, že v reprezentaci jsou hráči z našich nejsilnějších klubů – Sparta, Slavia, Plzeň, které pravidelně hrají evropské poháry. Je tam ale i celá řada hráčů ze zahraničí.

Jsem rád, že se klubům daří a přeji jim, aby postoupily do jarní části, nejlépe všechny tři kluby. Aby se koeficient zlepšoval. Co se týče české reprezentace, tak jakýkoliv pokles na žebříčku FIFA nás netěší a je to jedna z věcí, která provází nedobré výkony a je to faktor, který budeme zohledňovat.

Roste zájem o fotbalovou ligu, tak se víc a víc debatuje o tom, jestli by Česko nemělo mít národní stadion. Sparta opakovaně nabízela Fotbalové asociaci, že na své náklady postaví na pozemcích Fotbalové asociace na Strahově stadion, že na to dá čtyři miliardy, bude platit provoz stadionu a že bude platit Asociaci nájem a poskytne ho pro reprezentační zápasy. Jak daleko jsou tato jednání?

Je potřeba to uvést na správnou míru. Vedení Fotbalové asociace se tím zabývá už od roku 2021, kdy bylo potřeba vyřešit spoustu finančních, pozemkových a jiných závazků. Vedení asociace pak posuzovalo asi dvanáct variant využití areálu Strahov. Stadion byla před rokem jen jedna z dvanácti variant, jak naložit s areálem. Prodej, pronájem…

Valná hromada v červnu potvrdila výstup, že se vydáme sportovní cestou. To jsou varianty: fotbalový stadion, tréninkové centrum, směna pozemků za účelem stadionu, nebo tréninkového centra a jednání se Spartou. Máme nějaký harmonogram, je to velice složitá problematika a máme za úkol valné hromadě, která se uskuteční v květnu 2024, předložit konečnou variantu a to výkonný výbor splní.

A vy jste pro to, aby Sparta postavila stadion na Strahově?

Já i moji kolegové ve výboru určitě favorizujeme sportovní variantu s tím, že je tam celá řada otázek. Jednotlivé parametry finanční, komerční využitelnosti, investiční… je to věc, kterou si Fotbalová asociace sama nemůže dovolit, takže je tam mnoho proměnných, na které bude potřeba odpovědět.

Ragby a vulgarity

Ve Francii zítra skončí mistrovství světa v ragby. Řada fanoušků v posledních dvou měsících, kdy se turnaj ve Francii hraje, dává ragby za příklad pro fotbal, nebo ho staví do protikladu k fotbalu? Vidíte v ragby inspiraci pro fotbal?

Inspiraci vidím v tom, že ragby je skutečně fair play sport v mnoha ohledech. Mnohem méně se tam simuluje, je tam méně negativních projevů, které fotbal provázejí. Na druhé straně ragby se fotbalem inspirovalo, bude zavádět svoji Ligu mistrů, bude rozšiřovat mistrovství světa, což mu bude určitě svědčit. A je to samozřejmě ve světě populární sport, mnohde ve světě více než v České republice.

Kladete si otázku, čím to je, že v ragby hráči nesimulují, nedebatují s rozhodčím, že tam nejsou vulgarity?

Těžko říct. Na to na to asi neexistuje jednoznačná odpověď.

Zeptám se tedy opačně. Proč je to ve fotbale?

Domnívám se, že to je odraz společnosti, protože fotbal, a tím se vůbec nechci dotknout ragby nebo jakéhokoli jiného sportu, je největší, nejpopulárnější a nejrozšířenější sport na planetě. To znamená, že mu rozumí každý od vysokoškolských profesorů po kopáče, když to přeženu. Každý chápe pravidla, každý se v něm chce angažovat.

Každý fanoušek fotbalu by s tímto asi souhlasil. Ale pořád to neodpovídá na otázku, proč nejenom na prvoligových stadionech, ale i na zápasech okresního přeboru nebo na zápasech dětí, slyší člověk vulgarismy. Vidí, že se hráči dohadují, že se snaží podvádět, že simulují. Proč to u fotbalu je, a u ragby ne?

Neznám detailně situaci v ragby třeba na nižších úrovních, ale můžu potvrdit, že tato situace nám není lhostejná. Jedna věc jsou projevy hráčů na hřišti, ať už na profesionální nebo amatérské úrovni, ale co se nám hrubě nelíbí, je nárůst agresivity a vulgarity u mládeže, projevy fanoušků, projevy rodičů, útoky na rozhodčí…

Musím přiznat, že velice neblahou roli tady sehrála doba covidu, která se projevila celospolečensky. To neříkám proto, že bychom si to mysleli tady u nás v Česku, ale jako funkcionář UEFA vím, že úplně stejné problémy řeší i jiné asociace.

Kromě represivních opatření, kdy jsou trestáni hráči nebo kluby za některé tyto projevy, připravujeme velkou kampaň teď na zimu právě proti vulgaritám, agresivitě na fotbalových hřištích, ať už se to týká hráčů, funkcionářů a rozhodčích, protože nás to znepokojuje zejména v oblasti mládeže.

Soud s Berbrem

U plzeňského soudu pokračuje soud s bývalým místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem, který vás jako předsedu asociace kritizoval, že nejste akceschopný, bojíte se rozhodovat. Vy jste reagoval v prohlášení, že naopak vnímáte jako kompliment, pokud pan Berbr říká, že Fotbalová asociace ČR teď funguje jinak, než on by si představoval. Nakolik se vám za dva a čtvrt roku, kdy vedete fotbalovou asociaci, podařilo očistit český fotbal od vlivu lidí, kteří byli spojeni s panem Berbrem?

Je to běh na dlouhou trať. Po příchodu do vedení Fotbalové asociace jsme museli zreformovat asociaci jako takovou. Změnila se tedy do značné míry struktura, změnily se schvalovací procesy a další věci tak, aby nebyly možné kauzy typu Šváb nebo Dezinfekce.

Došlo k celé řadě personálních výměn, ale pochopitelně tyto změny začínají vždycky nejdříve nahoře, to znamená v samotné fotbalové asociaci. Ovšem fotbal má mnoho stupňů a procesy dál a dál pokračují. Nemůžete zkrátka vyměnit všechny přes noc. Je to otázka dlouhodobějšího procesu.

Jak dlouho proces potrvá?

Domnívám se, že je to otázka nejbližších let a je to do značné míry propojeno i se změnou myšlení. Myslím si, že z diskusí u soudu nebo po soudu na nás dýchly roky 2017, proto je to hodně otázka pro samotné fotbalové hnutí, jaký způsob vedení a vůbec pojetí vnímání fotbalu a jeho řízení bude upřednostňovat.

Mluvil jste o tom, jak je fotbal široký. V poslední době se hodně propaguje ženský fotbal. Shodou okolností česká fotbalová ženská reprezentace před chvílí prohrála ve fotbalové Lize národů 1:0 v Bosně a Hercegovině. Do jaké míry je ženský fotbal pro vás prioritou? A je to budoucnost fotbalu v Česku?

Já osobně i fotbalová asociace chceme ženský fotbal a jeho rozvoj podporovat. Máme samozřejmě dlouhodobý cíl dostat se s reprezentací na mistrovství Evropy i světa. Teď pro naše národní mužstvo děláme maximum, aby uspělo v Lize národů, a věřím, že v úterý proti Bosně tu domácí odvetu v Hradci Králové zvládneme.

Poslechněte si rozhovor v audiozáznamu nahoře v článku.