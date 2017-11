Fousek i Malík věří, že mají podporu. Volba šéfa FAČR ale může opět skončit patem

Na červnové valné hromadě stála za Martinem Malíkem česká komora, Petr Fousek měl zase podporu v moravské části. Volby proto skončily patem. Aby se jeden nebo druhý stal v prosinci na mimořádné valné hromadě předsedou, potřebuje přesvědčit víc delegátů než v červnu. A právě tomu se v uplynulých měsících oba věnovali.

„Po valné hromadě jsem si chvíli odpočinul a pak jsem se věnoval různým jednáním. Ale detaily bych si pochopitelně nechal pro sebe,“ říká bývalý generální sekretář asociace a funkcionář FIFA i UEFA Fousek.

Podobně na tom je jeho soupeř. Ředitel marketingové agentury STES Malík se zaměřil hlavně na moravské volitele, u kterých v červnu ztrácel: „Těžiště mých cest spočívalo logicky na Moravě. Na druhou stranu jsem se s celou řadou lidí z fotbalového prostředí potkával i v Čechách.“

A jestli věří, že má aktuálně na Moravě větší podporu? „Já se domnívám, že ano,“ odpovídá Malík.

V nárůst podpory delegátů věří i Fousek. Ten zároveň upozorňuje na skutečnost, že se v současné situaci vytrácí debata o volebních programech.

„Víc vystupuje to takzvané politikaření, nebo to můžeme honosněji napsat lobbing. Z části je to proto, že to tak ve fotbale chodí, z části proto, že programově nevymyslíte už nic nového .Programy se mnohdy shodují,“vysvětluje Petr Fousek.

Jednání o změně stanov ještě přijdou

Blížící se volby navíc důležitost zákulisních vyjednávání ještě zdůrazní. Protože když zůstanou síly rozložené stejně jako v červnu a delegáti nezmění stanovy, o čemž se také jedná, tak volby znovu skončí patem.

„Je to těžké odhadovat. Za sebe se snažím udělat maximum, aby to patem neskončilo. Samozřejmě je to věcí volitelů a jednání, které obě komory ještě čekají,“ připouští Malík.

Delegáti budou nové vedení volit v úterý 12. prosince v Nymburce.

Kandidáti do výkonného výboru FAČR Seznam kandidátů do výkonného výboru před mimořádnou valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 12. prosince:

Předseda: Martin Malík, Petr Fousek.

Místopředseda za Moravu: Zdeněk Zlámal, František Jura, Radek Bělák, Karel Kula.

Místopředseda za Čechy: Roman Berbr, Pavel Marek.

Předseda řídící komise za Čechy: Dagmar Damková.

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval, Alan Jančík, Karel Kula.

Člen za Čechy: Miroslav Liba, Rostislav Votík.

Člen za Moravu: Miroslav Vrzáček, Karel Kula, Pavel Brímus, Pavel Blaha.

Člen za ligu: Tomáš Paclík, Marek Hájek, Dušan Svoboda, Pavel Marek, Václav Brabec.